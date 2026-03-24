高雄工地出包壓死人！1月停工2天秒復工　白喬茵：檢討流於形式

▲高雄富邦BOT工地，重約1.5噸的框型鋼架突倒塌，1名移工遭重壓送醫不治。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鼓山富邦BOT工地今（24）日發生重大工安事故，在施工過程中重約1.5噸的框型鋼架突然倒塌，導致1名移工遭重壓送醫不治。該工地2年3事故造成1死2傷，高雄市議員白喬茵痛批，今年短短3個月內連續2意外，顯見事故後的檢討與改善完全流於形式，要求市府祭出最嚴厲重罰。

富邦BOT工地上午進行鋼構吊掛作業時，疑因49樓鋼構件鎖固螺栓發生斷裂，導致1.5噸重的框型鋼架傾倒，壓住當時正在施工的泰籍移工，部分構件更從天而降，掉落1樓地面造成2汽車受損，該移工經送醫仍宣告不治。

▲白喬茵轟市府僅輕罰30萬，對大企業不痛不癢。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，國民黨高雄市議員白喬茵指出，凹子底該工地除了在2024年發生人員隨模板墜地的意外，也在今年短短三個月內連續發生兩起工安意外，顯見前幾次事故後的檢討與改善完全流於形式，市府監督怠惰更是難辭其咎。此次意外導致一名泰籍移工無辜喪命，這不僅是市府對工安把關的嚴重失職，更讓高雄的勞權與工安環境貽笑國際。

▲高雄富邦漢神工地噴鋼筋1人遭砸亡，陳美雅轟：市府工安螺絲鬆動。（圖／記者賴文萱翻攝）

然而，針對屢次發生工安意外的廠商，且已涉及工人身亡，市府竟然僅對雇主以違反《職業安全衛生法》第6條第1項規定，輕輕開罰30萬元罰鍰，這種處罰對於大企業來說根本不痛不癢！

白喬茵說說，市府應該祭出最嚴厲的重罰，並在全面確保該工地百分之百安全無虞前，不准復工。高雄市的建設與進步，絕不能建立在保障勞工的生命安全之外。

▲高雄富邦漢神工地噴鋼筋，2車受損、1人遭砸亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，該處工地事故頻傳，2024年3月17日，就曾發生進行模板組立作業時，模板倒崩塌，2名工人隨著模板墜落至地面，所幸經送醫治療後均返家休息，工務局建管處當時勘查後，處以9萬元罰鍰並勒令停工。

▲高雄工地「天降鐵板」砸爛3機車，女騎士差幾秒險沒命。（圖／記者賴文萱翻攝）

但就在今年1月11日，該工地又發生「天降鐵板」，壓倒停在路邊機車，差點波及民眾；工務局建管處勘查後，處以9萬元罰鍰並勒令停工，經複查後在1月13日復工。

沒想到事隔2個多月，今日又發生49樓鋼構件鎖固螺栓斷裂，導致鋼梁及鋼筋掉落至地面，造成1移工遭重壓身亡，另有2台車受損。

針對此案，高雄市工務局表示，該建築工地已違反《建築法》第63條有關施工場所應具備安全維護及防範危險措施之規定，依同法第89條規定，對承造人處以新台幣9萬元罰鍰，並勒令全面停工，要求就施工安全管理及防護設施進行全面檢討與改善，經複查確認合格後，始得申請復工。

高雄市勞工局勞檢處則同樣勒令現場停工，針對雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將處以最高30萬元罰鍰，並移送地檢署追究雇主刑事責任。