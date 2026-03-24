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社會 社會焦點 保障人權

繼父拿木棍修理！生母用腳狠踹　台中可憐2童手指骨折全身傷

▲▼孩童,兒童,虐待,毆打,罵人,性侵,虐童,男童,小孩,小朋友,狼爪,色狼,。（圖／CFP）

▲台中有2童遭繼父與生母毆打，甚至出現手指骨折，爸媽2人均獲緩刑。（示意圖／CFP）

記者許權毅／台中報導

台中太平區一對父母不滿2個小孩不服管教，繼父竟然持木棍打手，生母也跟著拿起木棍打四肢，甚至用腳踹小孩，導致孩子跌倒受傷，2名孩童全身傷、手指骨折，被社工發現報警。法院近日依故意對兒童傷害罪各判5月，緩刑3年。

檢警追查，2024年11月18日上午，2人在太平區住處內，因為不滿孩子不服管教，繼父與生母拿起木棍毆打2人手部、四肢，生母甚至用腳踹小孩，導致2童跌倒、頭部受傷，正好社工上門訪查發現，才趕緊將小孩送醫治療。

經醫院診斷發現，A童因此受有頭面部多處瘀傷、擦傷及後頭皮血腫、胸腹部多處瘀傷、臀部紅腫、瘀傷、四肢多處瘀傷及擦傷、左側手部無名指骨折；B童因此受有右側前額血腫併擦傷約2*1公分、右下眼眶周圍擦傷約0.5公分、左眼眶外側約2.5公分擦傷、下背部瘀傷、雙側臀部擦傷約4公分、雙側手肘及雙側膝部擦傷等傷害。

法院說，被告2人只因為孩子不服管教，又不思理性或平和態度溝通，率爾對兒童進行傷害，造成上開傷勢結果，已經對兒童造成負面影響，考量坦承犯行，態度尚稱良好，又無前科，2人均犯成年人故意對兒童傷害罪，各2罪，合併5月刑期，均緩刑3年。

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