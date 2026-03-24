抓陳見賢黑歷史！　徐欣瑩喊話黨中央：別1屍5命讓國民黨被摧毀

▲陳見賢、徐欣瑩。（合成圖／資料照）



記者崔至雲／台北報導

新竹縣長國民黨內初選激烈，不過，立委徐欣瑩昨要求黨中央暫停初選，審查對手陳見賢黑歷史。徐欣瑩今（24日）受訪說，國民黨排黑審查應該有更高的道德標準，不希望有一屍五命的外溢效應，2026難道大家要等到總統賴清德摧毀國民黨嗎？

徐欣瑩昨日指出，基於對黨的忠誠與對選民的負責，她要求一、立即暫停初選：鑑於重大新事證曝光，現有初選程序已失去正當性，應立即終止。二、啟動排黑審查：考紀會應主動調閱資料，針對陳見賢隱匿黑歷史、違反黨譽之行為進行實質審查。三、撤銷參選資格：若查證無誤，應立即撤銷陳見賢之提名登記資格，並重申國民黨排黑之堅定立場。

徐欣瑩今日表示，外界公開國家檔案局有關陳見賢過往曾持利器傷人、經營賭場且詐賭、攜械尋仇、逼人簽本票等資料，因此提出三點訴求。徐欣瑩強調，最近地方都對2026選情感到憂心，難道要等到民進黨賴清德總統用國家機器來摧毀國民黨嗎？新竹縣對於黨年底選舉相當重要，為了守住這道防線，國民黨的排黑審查要有更高的道德標準。

徐欣瑩表示，過去陳見賢面對一清爭議曾說「吃個麵就被抓」，但這幾天赫然發現國家檔案局文件記載陳見賢過往有暴力傷害、設賭詐賭等行為，證明陳根本是隱匿實情、欺騙新竹縣選民、完全沒有對社會交代，更顯示他不應該有初選資格。因此向黨中央表示立即停止初選，並就陳見賢過往爭議行為交由考紀會進行排黑審查，若審查結果屬實，就應立即撤銷其參選資格。陳見賢昨稱要提告，徐欣瑩說「難道是打臉國家檔案局的資料？」因此再度呼籲黨中央考紀會介入審查。

徐欣瑩進一步表示，黨中央昨下午用《檢肅流氓條例》來回應，就是認證陳見賢同志就是流氓。根據「中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名作業要點」第五點有關提名資格，明示「黨員有上述各款情事（違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法或貪污治罪條例），其案情雖未經法院判決有罪，惟經中央考核紀律委員會認定對社會公義有害，對本黨聲譽有損，予以停止黨權、撤銷黨籍、開除黨籍處分者，亦同。」因此陳見賢不應該有參選資格。

徐欣瑩進一步說，根據上述要點規定，國家檔案局所記載的暴力傷害、設賭詐賭、攜械傷人，因此受到一清管訓三年，這樣難道沒有對社會公益有害？難道不對本黨聲譽有損？新竹縣民以及黨員同志都可以來評判。

對於黨中央回復，徐欣瑩說尊重黨中央的制度，「但新竹縣陽光政治能否實現，是全體縣民和國民黨黨員來做最後決定。」她並強調「2026選舉不應產生破口、讓民進黨有機可趁，更不希望發生2026『一屍五命』的外溢效應，希望堅定守護新竹縣的藍天及陽光政治。」

針對陳見賢指控賄選，徐欣瑩表示完全是不實指控，若真如此，檢警調早已調查，且該活動屬地方交流性質的客廳會，「陳見賢也舉辦幾百場」，陳的指控完全是子虛烏有。