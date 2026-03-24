　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抓陳見賢黑歷史！　徐欣瑩喊話黨中央：別1屍5命讓國民黨被摧毀

▲▼陳見賢、徐欣瑩。（合成圖／資料照）

▲陳見賢、徐欣瑩。（合成圖／資料照）

記者崔至雲／台北報導

新竹縣長國民黨內初選激烈，不過，立委徐欣瑩昨要求黨中央暫停初選，審查對手陳見賢黑歷史。徐欣瑩今（24日）受訪說，國民黨排黑審查應該有更高的道德標準，不希望有一屍五命的外溢效應，2026難道大家要等到總統賴清德摧毀國民黨嗎？

徐欣瑩昨日指出，基於對黨的忠誠與對選民的負責，她要求一、立即暫停初選：鑑於重大新事證曝光，現有初選程序已失去正當性，應立即終止。二、啟動排黑審查：考紀會應主動調閱資料，針對陳見賢隱匿黑歷史、違反黨譽之行為進行實質審查。三、撤銷參選資格：若查證無誤，應立即撤銷陳見賢之提名登記資格，並重申國民黨排黑之堅定立場。

徐欣瑩今日表示，外界公開國家檔案局有關陳見賢過往曾持利器傷人、經營賭場且詐賭、攜械尋仇、逼人簽本票等資料，因此提出三點訴求。徐欣瑩強調，最近地方都對2026選情感到憂心，難道要等到民進黨賴清德總統用國家機器來摧毀國民黨嗎？新竹縣對於黨年底選舉相當重要，為了守住這道防線，國民黨的排黑審查要有更高的道德標準。

徐欣瑩表示，過去陳見賢面對一清爭議曾說「吃個麵就被抓」，但這幾天赫然發現國家檔案局文件記載陳見賢過往有暴力傷害、設賭詐賭等行為，證明陳根本是隱匿實情、欺騙新竹縣選民、完全沒有對社會交代，更顯示他不應該有初選資格。因此向黨中央表示立即停止初選，並就陳見賢過往爭議行為交由考紀會進行排黑審查，若審查結果屬實，就應立即撤銷其參選資格。陳見賢昨稱要提告，徐欣瑩說「難道是打臉國家檔案局的資料？」因此再度呼籲黨中央考紀會介入審查。

徐欣瑩進一步表示，黨中央昨下午用《檢肅流氓條例》來回應，就是認證陳見賢同志就是流氓。根據「中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名作業要點」第五點有關提名資格，明示「黨員有上述各款情事（違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法或貪污治罪條例），其案情雖未經法院判決有罪，惟經中央考核紀律委員會認定對社會公義有害，對本黨聲譽有損，予以停止黨權、撤銷黨籍、開除黨籍處分者，亦同。」因此陳見賢不應該有參選資格。

徐欣瑩進一步說，根據上述要點規定，國家檔案局所記載的暴力傷害、設賭詐賭、攜械傷人，因此受到一清管訓三年，這樣難道沒有對社會公益有害？難道不對本黨聲譽有損？新竹縣民以及黨員同志都可以來評判。

對於黨中央回復，徐欣瑩說尊重黨中央的制度，「但新竹縣陽光政治能否實現，是全體縣民和國民黨黨員來做最後決定。」她並強調「2026選舉不應產生破口、讓民進黨有機可趁，更不希望發生2026『一屍五命』的外溢效應，希望堅定守護新竹縣的藍天及陽光政治。」

針對陳見賢指控賄選，徐欣瑩表示完全是不實指控，若真如此，檢警調早已調查，且該活動屬地方交流性質的客廳會，「陳見賢也舉辦幾百場」，陳的指控完全是子虛烏有。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日男跳軌「身體彈回月台」砸中20多歲台籍女！　她頭遭重擊送醫
台股變數大　投顧分析3情境
長抱11年轉手　前屋主賠售350萬
快訊／顏慧欣病逝享年53歲　賴清德深感哀痛與不捨
快訊／群創南科5廠賣了　半導體大廠砸63.25億接手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嗆鍾小平造謠害慘李貞秀　游智彬放話：再瞎扯絕對去你服務處砸雞蛋

快訊／台美談判推手顏慧欣病逝　總統府：賴總統深感哀痛與不捨

抓陳見賢黑歷史！　徐欣瑩喊話黨中央：別1屍5命讓國民黨被摧毀

農糧署啟動大蒜收購機制！　藍委替蒜農發聲：籲政府直接補助農民

透過「緊急命令」加快核能重啟？　卓榮泰：目前沒有討論

快訊／台美談判關鍵推手顏慧欣病逝享年53歲　月初就因病請辭

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

帶「柯文哲照片」赴日參加兒畢典！　陳佩琪：無比與有榮焉

美國主動關切台灣電力不足　盧秀燕：會引起國安問題

揭國民黨「皇城內一片祥和」假象　綠：鄭麗文一心只想著鄭習會

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

最美抗癌女神王韡蒨離世　曾勵志PO光頭照「所有安排都是最好安排」　小心淋巴癌6警訊

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

舅為甥出氣！挖藥頭雙眼割爛臉　百果山「殺人坑」神祕傳說曝光　玄學師喊錯在曝屍：馬上有報應

嗆鍾小平造謠害慘李貞秀　游智彬放話：再瞎扯絕對去你服務處砸雞蛋

快訊／台美談判推手顏慧欣病逝　總統府：賴總統深感哀痛與不捨

抓陳見賢黑歷史！　徐欣瑩喊話黨中央：別1屍5命讓國民黨被摧毀

農糧署啟動大蒜收購機制！　藍委替蒜農發聲：籲政府直接補助農民

透過「緊急命令」加快核能重啟？　卓榮泰：目前沒有討論

快訊／台美談判關鍵推手顏慧欣病逝享年53歲　月初就因病請辭

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

帶「柯文哲照片」赴日參加兒畢典！　陳佩琪：無比與有榮焉

美國主動關切台灣電力不足　盧秀燕：會引起國安問題

揭國民黨「皇城內一片祥和」假象　綠：鄭麗文一心只想著鄭習會

台東少年警察隊進校宣導反毒　強化學生法治觀念

裝修最容易忽略！盤點設計師愛用空間升級小細節

無印良品3月調漲「199元棉T沒有了」　新品250元起貴了25%

種下希望的森林　雲林攜手學童營造友善生態公園

周子瑜踩點大稻埕「偶遇粉絲跳TT」！　超萌反應全被拍

嗆鍾小平造謠害慘李貞秀　游智彬放話：再瞎扯絕對去你服務處砸雞蛋

長輩也能畫AI　台東社區掀起數位學習熱潮

雞胸肉「成本90元」賣到千元！他嘆外食族很盤　網搖頭：成本不同

印度推教育外交！50國使節齊聚新德里　擴大「Study in India」國際布局

被泰國拒入境！美國男「曼谷機場當飯店」　連住10天還拍vlog

【你在幹嘛？】柯基翹高屁股邀玩　但腿太短柴柴沒看懂

政治熱門新聞

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

快訊／爆冷！民進黨新莊初選出爐　2美女新人一、二名出線

快訊／台美談判關鍵推手顏慧欣病逝享年53歲　月初就因病請辭

直播爆料高虹安收柯文哲700萬　李貞秀道歉：情緒激動混淆資訊

直播大爆哭！狂罵鍾小平造謠壞人　李貞秀：陸配從不能放棄國籍

財力驚人！　國民黨議長身家破20億、8億債務也直接翻倍

丹麥也扈從中國「把台灣列中國公民」　外交部：不更正將採反制措施

馬英九下令金溥聰開鍘蕭旭岑　「有人做了不該做的事」

遭爆在中國「做不該做的事」　蕭旭岑：試圖抹殺人格我正面以對

快訊／台美談判推手顏慧欣病逝　總統府：賴總統深感哀痛與不捨

與李四川合照惹議！本尊曬游錫堃謝長廷合照　嗆：那時怎沒說是黑道

帶「柯文哲照片」赴日參加兒畢典！　陳佩琪：無比與有榮焉

北市議員激戰區8席搶翻　泛藍人選大爆量

更多熱門

相關新聞

揭國民黨「皇城內一片祥和」假象　綠：鄭麗文一心只想著鄭習會

揭國民黨「皇城內一片祥和」假象　綠：鄭麗文一心只想著鄭習會

國民黨內近期紛爭不斷，包含黨內對軍購案態度不同調；新竹縣長初選互控黑道、賄選；甚至前總統馬英九辦公室準備提告親信、現任國民黨副主席蕭旭岑。對此，民進黨今（24）日表示，國民黨主席鄭麗文上任後，對外大談團結、表面營造「皇城內一片祥和」假象，實則黨內權力鬥爭早已「失序、失控」。鄭麗文對黨內「火燒厝」視而不見，一心只想著「鄭習會」，這種蒙蔽雙眼、唯中是從的立場，完全無視台灣主流民意。

胞弟原有意脫黨選桃市議員　郭昱晴澄清：「已退」全力支持黨提名人

胞弟原有意脫黨選桃市議員　郭昱晴澄清：「已退」全力支持黨提名人

財力驚人！　國民黨議長身家破20億、8億債務也直接翻倍

財力驚人！　國民黨議長身家破20億、8億債務也直接翻倍

吳子嘉預言徐欣瑩脫黨參選、倒戈綠營　黃士修轟：傷害藍營情感

吳子嘉預言徐欣瑩脫黨參選、倒戈綠營　黃士修轟：傷害藍營情感

竹縣初選「賢瑩之爭」白熱化！　最新民調陳見賢領先徐欣瑩

竹縣初選「賢瑩之爭」白熱化！　最新民調陳見賢領先徐欣瑩

關鍵字：

陳見賢徐欣瑩黨中央國民黨2026新竹縣長2026大選

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

快訊／「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

伊朗最高領袖點頭！　同意與美談判

高雄男出院4天遭砂石車輾斃　妻哀痛認屍　

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！火化後骨灰送回台

拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機

快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

即／伊朗2大能源設施遭轟炸　周圍民宅受損

更多

最夯影音

更多
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面