9業者投標台北車站商場！京站曝名單　台鐵警告：恐吃官司

▲台北車站商場重新招標吸引9家業者投標。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

微風集團經營台鐵台北車站商場近20年，將於今年7月24日到期，由於過往曾一年賺進29億元，金雞母商場重新於今年1月重新招標。京站總經理王大政今（24日）接受媒體聯訪透露有9家廠商搶標，不過台鐵公司表示，京站對外公布涉及商業秘密，要承擔法律責任，別的廠商可以提告。

京站總經理王大政出席活動接受媒體訪問時透露，共有9家競標台北車站商場招標案，形容是「強敵環伺」，競標單位包括統一、新東陽、新光三越、微風、潤泰、JR東日本、澎澄飯店（昇恆昌）、京站、誠品共9家。

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據了解，該招標案昨天進行資格標審查，9家廠商皆出席並齊聚會議室，見證投標文件開箱過程，未料竟有廠商公開對媒體公布其他競標廠商名單，也讓台鐵相當錯愕。

對此，台鐵公司發言人劉雙火表示，該招標案目前屬於保密階段，雖然比照採購法辦理，但並非適用採購法，該案投標廠商外流非台鐵洩露，而是廠商對外透露，由於投標完畢之後，要先確定廠商投標文件是否合乎資格，有請所有廠商到場公開檢視，檢視過程中，彼此可得知投標廠商。

劉雙火指出，京站對外公布，涉及商業秘密，京站要承擔所有法律責任，別的廠商是可以對京站提告的，台鐵本身沒有辦法提告，但不論如何，目前名單已曝光，台鐵都將秉持最公正標準，選出對民眾最有利的廠商合作。