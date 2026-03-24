　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

童玩百果山彩虹滑道！摔到皮開肉綻全身傷　家長痛批：欠缺SOP

▲百果山探索樂園遭指控缺乏緊急應變SOP。（圖／民眾提供）

▲百果山探索樂園玩彩虹滑道受傷，遭指控缺乏緊急應變SOP。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名家長昨(23日)帶著小孩，前往彰化縣員林市百果山探索樂園遊玩，體驗彩虹滑道橡皮艇設施時，腳掌不慎遭氣墊磨破皮，當場痛得放聲大哭。事後家長指控園方不僅現場缺乏完善的醫護資源，處理緊急事件的態度更是消極，讓他們在園區內像無頭蒼蠅一樣無助。

這名家長還原經過，當時他與孩子共乘橡皮艇從滑道滑下，就在接近平面時橡皮艇彈跳並轉向，孩子的腳可能因此被氣墊壓住摩擦。等他們發現鞋子掉落、準備回頭找時，孩子已經因為腳掌破皮痛得嚎啕大哭。

家長表示，當下想找醫務站卻找不到，趕到行政辦公室後，發現醫藥箱藥品嚴重不足，最後夫妻倆決定自行帶孩子就醫，但過程中完全沒有工作人員引導或協助叫救護車，讓他們心急如焚。

▲百果山探索樂園遭指控缺乏緊急應變SOP。（圖／民眾提供）

▲百果山探索樂園玩彩虹滑道受傷，遭指控缺乏緊急應變SOP。（圖／民眾提供）

家長痛批，孩子既然是在園區受傷，業者就該負起責任，除了要求園方針對設施使用說明與安全教育訓練進行道歉與改善，更直指園區缺乏緊急應變的標準作業流程，醫務站設備也不足，事後更沒有主動關心孩子狀況，讓人無法接受。

針對家長的指控，百果山探索樂園楊姓副總回應，彩虹滑道現場不僅設有告示牌，工作人員也會口頭說明使用方法，廣播也會提醒遊客結束後盡速離場；園區辦公室備有醫藥箱，若情況嚴重也會協助叫救護車。她強調，對於發生孩童擦傷意外，園方也不樂見，後續會持續關懷，同時也提醒家長務必遵守設施使用規範，未來園區會考慮針對身高與年齡進一步調整遊戲方式。

園方稍早也發布聲明，表示對孩童受傷與家屬不安致上誠摯關心，事件發生後已啟動內部檢討，並持續與家屬聯繫。針對第一線的處理與溝通，若未能讓家長感受到足夠的協助與安心，園方坦承必須檢討與改善。目前園區已著手檢視設施搭乘前的口頭提醒與安全確認、現場人員的引導與應變教育、急救通報與後送流程，以及家屬關懷機制，強調孩子的安全是園區最重視的事，將以更嚴謹的方式避免類似情況再次發生。

▲百果山探索樂園發聲明。（圖／翻攝自百果山探索樂園）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日男跳軌「身體彈回月台」砸中20多歲台籍女！　她頭遭重擊送醫
台股變數大　投顧分析3情境
長抱11年轉手　前屋主賠售350萬
快訊／顏慧欣病逝享年53歲　賴清德深感哀痛與不捨
快訊／群創南科5廠賣了　半導體大廠砸63.25億接手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄工地出包壓死人！1月停工2天秒復工　白喬茵：檢討流於形式

繼父拿木棍修理！生母用腳狠踹　台中可憐2童手指骨折全身傷

童玩百果山彩虹滑道！摔到皮開肉綻全身傷　家長痛批：欠缺SOP

高雄富邦BOT工地狂出包！1月天降鐵板才停工　2年1死2傷超恐怖

削臉虐殺案傳「硬上餵毒」被報復！今解剖釐清　父殯儀館快閃

陸配徐春鶯搞統戰！掩護中共官員扮商人來台　反滲透法起訴

逼小1童上台「全班公審」被記大過罰9萬　劣師告校長求償80萬

汽修廠藏黑幫軍火庫！抄出10把衝鋒槍霰彈槍　超派武器排滿桌

超劣報復！前女友私密照丟Threads　再上傳「五樓自拍網」慘了

死亡車禍撞擊瞬間曝！翁半夜闖紅燈...21歲女騎士煞不住撞飛

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

最美抗癌女神王韡蒨離世　曾勵志PO光頭照「所有安排都是最好安排」　小心淋巴癌6警訊

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

舅為甥出氣！挖藥頭雙眼割爛臉　百果山「殺人坑」神祕傳說曝光　玄學師喊錯在曝屍：馬上有報應

高雄工地出包壓死人！1月停工2天秒復工　白喬茵：檢討流於形式

繼父拿木棍修理！生母用腳狠踹　台中可憐2童手指骨折全身傷

童玩百果山彩虹滑道！摔到皮開肉綻全身傷　家長痛批：欠缺SOP

高雄富邦BOT工地狂出包！1月天降鐵板才停工　2年1死2傷超恐怖

削臉虐殺案傳「硬上餵毒」被報復！今解剖釐清　父殯儀館快閃

陸配徐春鶯搞統戰！掩護中共官員扮商人來台　反滲透法起訴

逼小1童上台「全班公審」被記大過罰9萬　劣師告校長求償80萬

汽修廠藏黑幫軍火庫！抄出10把衝鋒槍霰彈槍　超派武器排滿桌

超劣報復！前女友私密照丟Threads　再上傳「五樓自拍網」慘了

死亡車禍撞擊瞬間曝！翁半夜闖紅燈...21歲女騎士煞不住撞飛

台東少年警察隊進校宣導反毒　強化學生法治觀念

裝修最容易忽略！盤點設計師愛用空間升級小細節

無印良品3月調漲「199元棉T沒有了」　新品250元起貴了25%

種下希望的森林　雲林攜手學童營造友善生態公園

周子瑜踩點大稻埕「偶遇粉絲跳TT」！　超萌反應全被拍

嗆鍾小平造謠害慘李貞秀　游智彬放話：再瞎扯絕對去你服務處砸雞蛋

長輩也能畫AI　台東社區掀起數位學習熱潮

雞胸肉「成本90元」賣到千元！他嘆外食族很盤　網搖頭：成本不同

印度推教育外交！50國使節齊聚新德里　擴大「Study in India」國際布局

被泰國拒入境！美國男「曼谷機場當飯店」　連住10天還拍vlog

【你在幹嘛？】柯基翹高屁股邀玩　但腿太短柴柴沒看懂

社會熱門新聞

快訊／「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺

高雄男出院4天遭砂石車輾斃　妻哀痛認屍　

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！火化後骨灰送回台

新北女國中生遭學姊霸凌　10人送辦

屏東萬丹8旬婦急尋愛子　遇車禍不幸身亡

新北女學生遭圍毆逼跪！校方深夜發聲

林秉文柬埔寨遭4槍手狙殺　行蹤早被鎖定

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

高雄富邦漢神工地鋼筋砸2車又壓傷工人　27歲男不治

買春見本尊「涼了半截」！ 賣淫女怒喊：他硬不起來

百果山虐殺案內幕！他哭訴遭「硬上餵毒」引血腥報復

即／台南回收廠惡火傳爆炸聲！1員工受困

高雄工地鋼筋噴飛砸死人　市府勒令全面停工

高雄富邦漢神工地「鋼構鋼筋掉落」　2車慘遭砸

更多熱門

相關新聞

削臉虐殺案傳「硬上餵毒」被報復　死者父快閃

削臉虐殺案傳「硬上餵毒」被報復　死者父快閃

震驚社會的百果山虐殺案，今（24）日下午兩點在彰化殯儀館進行解剖，檢警會同法醫進一步釐清30多歲湯姓男子的確切死因，死者家屬、犯保協會人員與禮儀社工作人員也陪同在側，現場氣氛凝重。湯姓男子的父親現身後，面對媒體追問，僅低調快步閃進車內，不發一語，家屬情緒相當悲痛。

彰化婦站機車待轉區　車流中硬闖大馬路　

彰化婦站機車待轉區　車流中硬闖大馬路　

百果山無臉虐殺狠匪起底！昔因1字「X幹」撞死人

百果山無臉虐殺狠匪起底！昔因1字「X幹」撞死人

百果山虐殺案內幕！他哭訴遭「硬上餵毒」引血腥報復

百果山虐殺案內幕！他哭訴遭「硬上餵毒」引血腥報復

彰化嬤遭3惡犬撕咬　警發「追緝令」全鄉搜捕

彰化嬤遭3惡犬撕咬　警發「追緝令」全鄉搜捕

關鍵字：

彰化SOP百果山探索樂園彩虹滑道

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

快訊／「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

伊朗最高領袖點頭！　同意與美談判

高雄男出院4天遭砂石車輾斃　妻哀痛認屍　

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！火化後骨灰送回台

拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機

快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

即／伊朗2大能源設施遭轟炸　周圍民宅受損

更多

最夯影音

更多
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面