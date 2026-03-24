童玩百果山彩虹滑道！摔到皮開肉綻全身傷　家長痛批：欠缺SOP

▲百果山探索樂園玩彩虹滑道受傷，遭指控缺乏緊急應變SOP。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名家長昨(23日)帶著小孩，前往彰化縣員林市百果山探索樂園遊玩，體驗彩虹滑道橡皮艇設施時，腳掌不慎遭氣墊磨破皮，當場痛得放聲大哭。事後家長指控園方不僅現場缺乏完善的醫護資源，處理緊急事件的態度更是消極，讓他們在園區內像無頭蒼蠅一樣無助。

這名家長還原經過，當時他與孩子共乘橡皮艇從滑道滑下，就在接近平面時橡皮艇彈跳並轉向，孩子的腳可能因此被氣墊壓住摩擦。等他們發現鞋子掉落、準備回頭找時，孩子已經因為腳掌破皮痛得嚎啕大哭。

家長表示，當下想找醫務站卻找不到，趕到行政辦公室後，發現醫藥箱藥品嚴重不足，最後夫妻倆決定自行帶孩子就醫，但過程中完全沒有工作人員引導或協助叫救護車，讓他們心急如焚。

▲百果山探索樂園玩彩虹滑道受傷，遭指控缺乏緊急應變SOP。（圖／民眾提供）

家長痛批，孩子既然是在園區受傷，業者就該負起責任，除了要求園方針對設施使用說明與安全教育訓練進行道歉與改善，更直指園區缺乏緊急應變的標準作業流程，醫務站設備也不足，事後更沒有主動關心孩子狀況，讓人無法接受。

針對家長的指控，百果山探索樂園楊姓副總回應，彩虹滑道現場不僅設有告示牌，工作人員也會口頭說明使用方法，廣播也會提醒遊客結束後盡速離場；園區辦公室備有醫藥箱，若情況嚴重也會協助叫救護車。她強調，對於發生孩童擦傷意外，園方也不樂見，後續會持續關懷，同時也提醒家長務必遵守設施使用規範，未來園區會考慮針對身高與年齡進一步調整遊戲方式。

園方稍早也發布聲明，表示對孩童受傷與家屬不安致上誠摯關心，事件發生後已啟動內部檢討，並持續與家屬聯繫。針對第一線的處理與溝通，若未能讓家長感受到足夠的協助與安心，園方坦承必須檢討與改善。目前園區已著手檢視設施搭乘前的口頭提醒與安全確認、現場人員的引導與應變教育、急救通報與後送流程，以及家屬關懷機制，強調孩子的安全是園區最重視的事，將以更嚴謹的方式避免類似情況再次發生。