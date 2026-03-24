快訊／伊朗最高領袖點頭！　同意與美談判

▲伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

Al Arabiya English報導，根據以色列消息，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）已同意與美國進行談判並達成協議。

伊朗國際引述Ynet消息指出，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）通話期間，釋出願意推動達成協議的訊號。阿拉奇告訴美方，已獲得伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的批准，只要德黑蘭提出的條件得到滿足，就願意迅速解決問題。

川普女婿庫許納（Jared Kushner）也有參與這次的電話會談，儘管伊朗先前公開否認川普對於美伊談判取得進展的說法，但這通電話反映出雙方有持續進行接觸。不過報導也指出，雙方的分歧依然頗大。至於以色列則是未參與美伊談判，是透過其他管道得知談判相關進展。

川普警告伊朗 有最後一次實現和平的機會

川普23日曾表示，美國正致力於確認是否能與伊朗達成一項更廣泛的協議，並警告德黑蘭當局，這是實現和平的「最後一次機會」。

川普稱，儘管與伊朗的交涉過程漫長且艱難，但觀察到對方此次態度是認真的，依目前進展判斷，伊朗已同意不再發展核武。川普未透露具體談判對象與管道，強調談判已進入關鍵階段，美方正觀察伊朗是否願意接受最終條件，以確保全球安全與秩序穩定。

他指出，此次情勢攸關全球安全，而伊朗現在有最後一次實現和平的機會，「我們希望他們能接受」，「無論接不接受，美國與世界都將因為協議而更加安全」。

以色列官員：伊朗不太可能接受美國要求

以色列3名官員向路透表示，儘管川普似乎展現出與伊朗達成協議的決心，以結束中東地區的敵對行動，但伊朗不太可能接受美國提出的要求。預期美國要求包括對伊朗核能與彈道飛彈計畫的限制。