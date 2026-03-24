農糧署啟動大蒜收購機制！　藍委替蒜農發聲：籲政府直接補助農民

▲國民黨立委張嘉郡質詢。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

農業部日前重啟睽違九年的大蒜穩價措施，立委張嘉郡表示，農民向她陳情，市面收購價格與政府宣佈的價格有落差，指政府補助給盤商對農民不公平，且收購的量不足宛如抽樂透，她呼籲政府應該直接補助農民，避免農民因為機制而被盤商剝削。對此，行政院長卓榮泰表示，已通令農業部就蒜農的最大利益做考量，在溝通過程能中盡最大能量去處理，同時也要衡量實際的種植數量，讓受損的農民能受到協助。

張嘉郡今日下午在立法院施政總質詢時指出，農業部日前公告睽違九年的大蒜穩價措施，明訂23日開始收購，宣稱收購價要在28元以上，但基層農民向她陳情，指市面收購價不到28元，讓他們非常辛苦、難過。

張嘉郡指出，農業部發給收購單位的公文裡開了一個後門，寫著「正常品規」且「價格由雙方依品質議定」，今年因為氣候變遷導致葉蟎病害，大蒜普遍結球偏小，政府這紙公文等於讓盤商名正言順地以「品質不佳」為由大肆砍價，讓農民非常激動，質疑政府說謊。

張嘉郡指出，根據第一階段收購總量設定，最多只能覆蓋約3百多公頃，連雲林大蒜種植總面積的十分之一都不到，對農民來說像是抽樂透一樣，補助資源已經偏少，還要透過特定的策略聯盟來評選，基層農民質疑是黑箱作業，只補助特定對象，她呼籲卓院長應該支持農民而不是支持盤商。

卓揆表示，雲林是本土大蒜的最大產地，盤商應該跟政府一起協助農民，他要求農業部與策略聯盟在溝通過程能盡最大能量去處理，同時要衡量實際受損的數量，讓受損的農民能受到協助。

農業部長陳駿季表示，目前啟動穩價措施，希望能適當力道去引導，讓大蒜的價格能盡快回到正常的市場機制，他也保證，穩價措施不會只圖利特定對象，會確保一般農民的權益。