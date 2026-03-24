內線消息爽賺270萬？　神秘客最新押注「美伊下周停火」

▲Polymarket出現異常交易模式，被懷疑掌握內線消息。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

加密貨幣預測市場平台Polymarket一名神秘玩家，2月底才剛註冊帳號，就成功預測美國空襲伊朗的時間點，從2筆小額投注中獲利8.5萬美元（約新台幣272萬元），被懷疑掌握內線消息。該帳號如今再度出手，豪擲4萬美元（約新台幣128萬元）押注美伊將在3月底前達成停火。

內線消息？新帳號神準預測

X帳號「itslirrato」22日指出，Polymarket平台上至少10個看似毫無關聯的帳戶，全都押注3月31日前美伊停火，投注總額高達16萬美元（約新台幣512萬元），若預測成真共將贏得104萬美元（約新台幣3328萬元）。

MarketWatch記者戈特塞根（Gordon Gottsegen）調查，其中一個神秘帳號「NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS」最為可疑。

它創建於2月底，首次下注就精準押中美軍將在2月28日及3月1日對伊朗發動攻擊，分別投入1萬1283美元（約新台幣36萬元）與7600美元（約新台幣24萬元），結果2注均成功兌現，總共贏得8.5萬美元收益。

如今「NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS」又下了2筆新賭注，分別押注3月31日前及4月15日前美伊達成停火，投注金額合計超過4萬美元。

Just tracked a highly suspicious group of 10 Polymarket wallets



They're trying to stay under the radar by splitting into small positions, but I caught their pattern



- All in on YES for US x Iran ceasefire by Mar 31/Apr 15

- $7K to $24K in positions per wallet

- 99% of positions… pic.twitter.com/yliIb4TzyF — Lirratø (@itslirrato) March 22, 2026

平台急改規定 參議員提法案

這種可疑交易模式引發內線交易的質疑，美國參議員席夫（Adam Schiff）與柯提斯（John Curtis）23日聯手提出「預測市場即賭博法案」（Prediction Markets are Gambling Act），試圖禁止Polymarket與競爭對手Kalshi提供運動賽事等投注服務。

《美聯社》報導，Polymarket已緊急修改規則，禁止運動員、掌握機密資訊者、可能影響事件者，參與預測市場交易。新規定雖然主要針對職業運動員，但也涵蓋具安全許可的政府承包商及官員。