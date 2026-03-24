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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

透過「緊急命令」加快核能重啟？　卓榮泰：目前沒有討論

▲▼國民黨立委游顥質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委游顥質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前表示考慮重啟核二、核三。國民黨立委游顥今（24日）在立法院施政總質詢詢問行政院長卓榮泰，若中東戰事不停止，是否有可能透過「緊急命令」加快核能重啟？卓表示，「目前我們正透過多元管道，在國際市場取得更多油源與氣源，確保3至6個月供應無虞，下半年也已同步規畫」，但他們審慎的思考下，目前是沒有討論。

對於是否透過緊急命令來加快加快核能重啟？卓榮泰表示，這是一個很多前提和假設性的問題，目前他們努力的是將3、4、5、6月穩定所有的油氣的來源，下半年的規劃是朝更多元的國際市場去搶得更多的貨，甚至是開發新的合作契約，用的就是我國過去跟其他國家良好的各種關係和狀況基礎，「我們現在有這樣的把握」。

但游顥說，如果情況失控的話，還是必須要進行討論。卓榮泰表示，當然這也是憲法賦予總統跟政府的一個基本權利，他們在這個權利之下審慎的思考，目前是沒有討論。

游顥也質疑，政府補貼政策恐最終由全民埋單。卓榮泰表示，目前已啟動專案緩漲機制，由中油吸收至少六成漲幅，「以本周為例，吸收比例達75％，短期內看不到可以停止的條件」，未來是否延續，仍須視國際情勢與中油財務狀況滾動調整。
 

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