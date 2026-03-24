台南農產攻進東京！食品展訂單破5.2億　黃偉哲率隊打團體戰

▲台南市長黃偉哲率團參加東京國際食品展，推廣在地農特產品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全球三大食品展之一「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」日前落幕，台南市長黃偉哲親自率隊參展，由市府整合打造的「台南館」展出超過百項農漁產品與加工食品，吸引逾900場國際買主洽談，整體訂單可望突破5.2億元，展現台南農特產品進軍國際市場的強勁動能。

黃偉哲24日在市政會議聽取農業局專案報告時表示，疫情後台南於2023年重返東京食品展，外銷成果逐年攀升，帶動更多在地業者加入「台南隊」，以團體戰方式進軍海外市場。他指出，台南隊近年已陸續拓展至韓國、新加坡，2025年更前進歐洲與澳洲，2026年預計進軍英國，並在美國與加拿大市場逐步累積銷售實績。

他強調，過去農產品因通路受限導致滯銷的情況已逐漸改善，透過國際展會建立穩定銷售管道，讓農民收益更具保障。東京食品展後陸續啟運的外銷訂單，就是最直接的成果驗證。此外，4月初將於東京晴空塔舉辦的台灣祭活動，也將以台南為主軸，有望進一步帶動農產行銷與觀光發展。

農業局指出，台南優質農漁產品已成功拓展至東北亞、東南亞、北美與歐洲市場。今年參展模式也有重大突破，首度整合「台南館」8家館內業者與11家獨立展攤業者，共同組成「台南隊」進行採購洽談，提升整體品牌識別度與國際競爭力，擺脫過去各自為戰的模式。

同時，今年導入「雙向貿易閉環（O2O Loop）」策略，一方面透過東京食品展打通日本市場通路，從B2C延伸至B2B；另一方面邀請日本、美國、新加坡及韓國等國際買主來台進行產地媒合與採購，實地了解產品品質，強化合作基礎，逐步從單次交易轉向長期穩定訂單。

市府表示，未來將持續以品牌整合與行銷策略，協助在地業者拓展海外市場，透過國際會展與通路布局，讓台南農漁產品穩定走向全球，持續創造外銷成長動能。

當一顆果實跨越國界，被不同語言的人品嚐，那不只是交易，而是一座城市把風土帶向世界的方式。台南這一趟，不只是賣出去，而是讓世界記住它的味道。