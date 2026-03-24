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桃機中轉北美市占達22.1%　運研所：波士頓、華盛頓具潛力

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園機場。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周湘芸／台北報導

全球航空市場復甦，交通部運輸研究所分析東南亞中轉北美旅客量，桃園機場市占率達22.1%，超越鄰近的東京羽田、成田及香港，僅略低於韓國仁川，主要競爭力來自於美西航點，美東市場則還有提升空間，包括華盛頓及波士頓都具潛力。

運研所蒐整桃園、仁川、香港、東京成田、東京羽田等9個機場旅客資料，研析東南亞中轉前往北美9個航點轉運情形。運輸研究所主秘葉祖宏表示，2024年東南亞經亞太機場轉運至北美旅客達982萬人次，受惠於地理優勢、航班數量，桃園機場位居第2，其中，舊金山航線轉運量達76萬人次，遠高於其他機場。

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▲▼東南亞中轉北美旅運量分析。（圖／運研所提供）

▲▼東南亞中轉北美旅運量分析。（圖／運研所提供）

▲▼東南亞中轉北美旅運量分析。（圖／運研所提供）

若以各航線轉運旅客比例來看，轉運量前10大航線的轉運旅客比例幾乎皆超過7成，桃園機場往舊金山航線為74.7%，最高者為東京羽田往芝加哥航線93.8%。

葉祖宏指出，相較於其他亞太機場，桃園機場的舊金山航線極具有競爭優勢，洛杉磯、西雅圖航線也具有競爭力，但紐約航線則明顯落後，顯示桃園機場競爭力主要來自北美西岸市場，北美東岸市場則有提升空間。

他表示，密集航網與航班為發展轉運機場基本要件，桃園機場的舊金山、洛杉磯航線已具相當競爭優勢，其他航線則有提升空間，過去也發現華盛頓、波士頓轉運量很大，建議航空公司持續增闢航點及增加現有航班。

▲▼東南亞中轉北美旅運量分析。（圖／運研所提供）

▲東南亞中轉北美旅運量分析。（圖／運研所提供）

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