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台灣首度缺席世貿部長會　陸外交部：一中原則才是參與的政治前提

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部發言人林劍今（24）日針對台灣缺席在喀麥隆舉行的世貿組織（WTO）部長級會議一事表示，「一個中國原則是台灣地區參與世貿組織的政治前提。」林劍並痛批民進黨當局藉參會問題進行卑鄙的政治操弄，其謀「獨」挑釁的圖謀注定失敗，只會自取其辱。

中國外交部今24日舉行例行記者會，有媒體問及，「3月24日，外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者問，台灣表示將首次缺席在喀麥隆舉行的世貿組織部長級會議，理由是喀方將其寫為『台灣省』。請問對此有何評論？」

林劍指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。在中國台灣地區參與國際組織活動問題上，中方的立場是一貫的明確的，即必須按照一個中國原則來處理。「一個中國原則是中國台灣地區參與世貿組織的政治前提。」

林劍表示，民進黨當局借參會問題進行政治操弄，手段極其卑鄙，其謀「獨」挑釁的圖謀，注定失敗，只會自取其辱。

最後，林劍強調，當前國際經貿秩序遭遇嚴峻挑戰，單邊主義、保護主義抬頭，多邊貿易體制受到嚴重衝擊。世貿組織時隔10年，再次在非洲舉辦部長級會議，具有特殊重要意義。中方堅定支持喀方辦好本屆世貿組織部長級會議。

世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱列示我國，即便經我駐WTO代表團積極洽請秘書長協調，並獲美國、日本與友邦駐團積極洽助，喀麥隆仍執意如此，導致我國首次被迫缺席。

外交部長林佳龍昨23日表示，在我方表達嚴正抗議後，有進行補救，但並不完整且粗糙；我方也很清楚地跟WTO秘書處表達，「下一屆要申請主辦WTO部長會議的國家，必須先承諾平等對待台灣」

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