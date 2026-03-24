《超越偶‧超越巔峰》4個月狂吸60萬人！雲林布袋戲登台北101　「雲端偶戲」壓軸破紀錄

▲《超越偶‧超越巔峰》將雲林布袋戲文化帶上國際地標，4個多月吸引逾60萬人次到訪，成為融合傳統工藝與國際視野的年度文化亮點。（圖／雲林縣政府提供，以下同）

生活中心／台北報導

傳統藝術魅力橫掃國際地標！雲林縣政府與台北101攜手打造的《超越偶‧超越巔峰》特展，自2024年11月10日起在台北101觀景台89樓秘境花園展出，歷時4個多月，成功吸引超過60萬人次入場，寫下台北101觀景台的亮眼成績。

Alex Honnold同框加持 單日入場人次飆破紀錄

這場將雲林布袋戲搬上國際地標的特展，不只靠文化底蘊撐場，還搭上了一波意外話題熱潮。國際知名攀岩運動員Alex Honnold挑戰徒手攀登台北101期間，其所使用的專業攀岩鞋，正是由雲林大廠鈺齊國際代工、為義大利頂尖品牌La Sportiva製造，這個「台灣製造」的亮點讓展覽聲量瞬間衝高，更在大年初三（2月19日）創下觀景台單日8,800人次的入場新紀錄。

▲昇平五洲園團長林政興親切引導小朋友體驗操偶，近距離感受布袋戲的掌中魅力，現場笑聲不斷。

「雲端偶戲」一日限定！金掌獎劇團近距離開演

展覽最終日3月23日，特別以壓軸展演【雲端偶戲‧掌中傳情】畫下句點，邀請雲林兩大中生代布袋戲劇團登台——昇平五洲園與雲林五洲小桃源帶來演出。兩大劇團皆由中生代名角林政興與陳文哲領軍，不僅是金掌獎常客，更是入選「Taiwan Top」的頂尖演藝團隊。不少遊客在海拔近400公尺的高空，近距離觀賞細膩的操偶技巧與武打對打，驚呼聲連連。透過互動體驗，讓國內外旅客在驚艷於101美景的同時，也能感受到台灣傳統工藝的深厚內涵。

▲雲林五洲小桃源團長陳文哲以精湛技藝征服台北101，老中青三代觀眾齊聚雲端，共同見證布袋戲跨越世代的無窮魅力。

產業×文化雙引擎 張麗善：讓世界看見台灣底蘊

雲林縣長張麗善表示，此次特展成功將雲林布袋戲推上國際舞台，充分體現「台灣製造」與「台灣文化」的結合實力，更透過國際地標的能見度，讓世界看見台灣文化的深度與創新能量，持續強化雲林的城市品牌。

▲台北101觀景台化身雲端劇場，布袋戲偶掌中傳情，遊客親身體驗傳統表演藝術魅力。

文化觀光處長謝明璇則指出，本次策展以「國際話題×觀光人流×文化內容」為核心，融合布袋戲意象、森林療癒概念與國際地標三大主軸，不只帶動可觀的經濟效益，也讓在地藝師站上國際舞台，提升文化自信。她強調，森林療癒所傳遞的回歸自然、舒緩身心精神，與布袋戲承載的職人情感和世代記憶相互呼應，讓這場展覽不只是文化展示，更是一場融合感官體驗與地方品牌的深度策展。

《超越偶‧超越巔峰》以雲林國際偶戲節與森林療癒季兩大品牌活動為核心，為雲林文化觀光交出了一張亮眼成績單。