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14歲陸少年被逼輟學3年遭虐死　親戚嘆：長年失禁穿紙尿褲

▲▼穿紙尿褲的14歲陸少年遭虐死。（圖／翻攝自新京報）

▲幼年時期的張珅研（化名）。（圖／翻攝自新京報）

記者廖翊慈／綜合報導

河南安陽一名尚未滿14歲的少年張珅研（化名），2025年10月5日被發現陳屍於與生父同住的房間內。法醫鑑定顯示，其體內出現多器官衰竭，包含肝壞死、肺出血、腦出血等嚴重損傷，且全身多處新舊傷痕交錯，警方認定為長期虐待所致。生父張超案發後投案，遭以故意傷害罪立案偵辦；2026年1月，其繼母李利霞亦因涉嫌虐待罪被刑事拘留，全案持續調查中。

據《新京報》報導，張珅研自小生活動盪，由多名親屬輪流照顧長大，之後才回到生父身邊，與繼母及繼兄組成重組家庭。然而家庭關係緊張，經濟來源主要仰賴雙方長輩支援，孩子在家庭中的位置逐漸被邊緣化。親屬回憶，他性格敏感卻懂事，對父親抱有依賴，但長期壓抑自身需求。

▲生父與繼母。（圖／翻攝自新京報）

▲生父與繼母。（圖／翻攝自新京報）

親屬指出，張珅研長期出現疑似遭毆打的情況，曾被發現臉部瘀青、手臂腫脹無法抬起，背部佈滿傷痕。也有人在為他洗澡時發現，從肩膀到手臂大片紫紅瘀傷，甚至有舊傷未癒又添新傷的情形。其頭部曾出現需縫針的傷口，家人懷疑刻意以頭髮遮掩。

▲。（圖／翻攝自新京報）

▲張珅研的玩具。（圖／翻攝自新京報）

此外，孩子身形消瘦、營養不良，長期需穿紙尿褲，甚至出現失禁問題。親屬表示，他曾低聲請求幫忙購買尿布，原因是家中有時未及時提供，一旦沒有尿布便會當場失禁，怕被打，處境尷尬又無助。

鄰居與物業人員也證實，事發前該戶常傳出孩子哭喊聲，有住戶曾上門勸阻，但未見改善。一名住戶直言，「他們常在屋裡大聲責罵甚至動手，小孩哭得很慘，但大家也不知道該怎麼介入。」另有人表示，「不是第一次聽到打孩子的聲音，只是沒想到會這麼嚴重。」

▲張珅研生前照片，一身虐打痕跡。（圖／翻攝自新京報）

▲張珅研生前照片，一身虐打痕跡。（圖／翻攝自新京報）

▲2023年春節時，張珅研的奶奶發現孩子身上、頭上都有傷。（圖／翻攝自新京報）

▲2023年春節時，張珅研的奶奶發現孩子身上、頭上都有傷。（圖／翻攝自新京報）

案發後曝光的照片顯示，張珅研身形極度消瘦，肋骨明顯，身上佈滿瘀青與疤痕，口腔與頭部亦有出血與傷口，情況令人震驚。有親屬表示，連辦案人員看到照片都難以承受。

更令人關注的是，張珅研自2022年後即未再正常就學，學籍長期停留原校，處於實質輟學狀態。校方曾多次聯繫家長，卻僅得到「孩子不願上學」的回應，期間電話中還曾傳出孩子激烈哭聲，但未能進一步介入。

案件曝光後，外界普遍質疑，孩子長期受虐為何未能及時被發現或通報。相關單位表示，此案情節惡劣且複雜，仍在持續釐清責任歸屬。

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