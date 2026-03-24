恐龍來了！高雄兒童節來看6米超巨滑齒龍　衛武營重現史前草原

▲高雄兒童節活動將於衛武營文化中心舉辦「恐龍酷樂園」 。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

兒童節連假即將到來，高雄市教育局將於4月3日至6日在衛武營國家藝術文化中心舉辦「恐龍酷樂園」兒童節系列活動。今年最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，衛武營公園也將打造成「恐龍大草原」，彷彿走進史前世界。

高雄市長陳其邁表示，今年兒童節特別邀請日本東京DINO-A-LIVE 團隊來台演出，透過精密機械與精湛操演技術，讓恐龍以栩栩如生的姿態出現在觀眾眼前。4月3日至4月6日活動期間，每日下午至傍晚將於衛武營戶外劇場帶來恐龍走秀與舞台展演，每日3場、共12場演出，由6隻恐龍輪番登場，帶來近距離互動的沉浸式體驗。

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▲▼活動細節搶先曝光 。（圖／記者許宥孺翻攝）



活動期間，衛武營公園也將打造充滿史前氛圍的 「恐龍大草原」，設置多隻擬真機械恐龍與情境造景，讓民眾彷彿走進史前世界，與恐龍合影打卡。「古生物廣場」則將展出6m長的侏羅紀海洋霸主「滑齒龍」和古生物化石。另外，即將於3月底歇業、位於夢時代頂樓的「恐龍探索樂園」也跨界合作，場館內恐龍將來到衛武營參與展示，讓大家再有機會與他們說再見。

活動現場也規劃「化石考古體驗區」，透過化石挖掘池讓孩子化身小小考古學家，在體驗中認識古生物與自然科學知識，另也推出「小恐龍探險家」，邀請大小朋友變身參與恐龍主題趣味闖關與互動遊戲，在草地上盡情奔跑放電；同時還有超過100攤的恐龍主題市集，集結美食、文創與親子商品，打造充滿歡樂氣氛的兒童節嘉年華。

教育局表示，在活動正式登場前也將安排暖身活動，4月1日恐龍將現身高雄城市地標進行快閃互動；4月2日則邀請偏鄉學童到衛武營參與特別規劃的 「恐龍面對面」 活動，提早與恐龍近距離互動，邀請全國大小朋友一起來到衛武營 「恐龍酷樂園」，與恐龍相遇，度過充滿想像與驚喜的假期。