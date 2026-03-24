日男跳軌「身體彈回月台」砸中20多歲台籍女！　她頭遭重擊送醫

▲日本一名男子落軌，怎知整個人遭遇巨大衝擊力後竟反彈回月台，導致其他乘客受傷。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本南海電鐵位於大阪府堺市的白鷺站22日下午發生落軌事件，一名40多歲男子疑似跳軌輕生，遭時速超過80公里的電車猛烈撞擊後，整個人反彈回月台，當場砸中一名正在候車的20多歲台灣籍女乘客，導致女子頭部受到劇烈撞擊倒地送醫。落軌男子送醫後宣告不治，列車駕駛受到輕傷，另有2名乘客身體不適。

根據ABC NEWS報導，日本警消單位通報指，110在22日下午1時56分接獲通報稱，「有人從白鷺車站跳下去，快點來救人。」警方調查指出，該名40多歲男子突然從月台躍入軌道，撞上正高速通過、並未停靠白鷺站的急行列車。由於列車時速高達80公里以上，男子當場被反彈回月台。

男子的身體隨即撞上一名正在月台候車的無辜女乘客。該名20多歲台灣籍女子事後在社群媒體還原事發經過。她表示，自己當時正站在安全黃線後方，背對著鐵道用手機錄影，是丈夫驚見男子跳軌被彈飛後，立刻用力將她護住、往後猛拉，並死命保護她的頭部與身體，兩人隨即摔倒在地。

女遊客透露，自己左腳遭到猛烈撞擊，右後腦勺也因摔倒撞擊地面，一度感到頭暈不適，緊急送往醫院檢查後所幸並無生命危險。而肇事的跳軌男子全身傷勢嚴重，被緊急送醫搶救後仍回天乏術。

由於撞擊力道過於猛烈，列車駕駛因擋風玻璃碎裂而受輕傷，車上另有2名男女乘客疑似因驚嚇過度出現身體不適症狀。