削臉虐殺案傳「硬上餵毒」被報復！今解剖釐清　父殯儀館快閃

記者唐詠絮／彰化報導

震驚社會的百果山虐殺案，今（24）日下午兩點在彰化殯儀館進行解剖，檢警會同法醫進一步釐清30多歲湯姓男子的確切死因，死者家屬、犯保協會人員與禮儀社工作人員也陪同在側，現場氣氛凝重。湯姓男子的父親現身後，面對媒體追問，僅低調快步閃進車內，不發一語，家屬情緒相當悲痛。

▲湯男遭虐殺陳屍百果山，家屬到場，今下午解剖釐清死因。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲湯父快閃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

解剖過程中，為避免家屬承受媒體追問與二度傷害，殯儀館特別出動「雨傘大隊」，以黑傘築起人牆，將家屬層層包圍、迅速護送入內。家屬全程低著頭、神情哀戚，歷經約一個半小時的解剖後，悲慟將遺體領回。

這起案件目前仍有諸多疑點待釐清，凶嫌的妻子今天指控，死者疑似「硬上」她的外甥還餵毒，因此埋下殺機。不過由於家屬無法近身受訪，湯父稍早遭媒體追問時，被問及「知道兒子有吸毒」一事，他並未回應，隨即快步閃入車內離去。凶嫌妻子的說法尚未獲得證實，真實性仍有待檢警進一步釐清。

▲湯男遭虐殺陳屍百果山，今下午檢方會同法醫解剖釐清死因。（圖／記者唐詠絮攝）

另一方面，關鍵的凶刀至今仍未尋獲，檢警研判，凶嫌可能在犯案後將凶刀丟入水中，意圖滅證，目前仍持續搜索中。整起案件的動機、作案過程及相關細節，都有賴檢察官指揮警方逐一抽絲剝繭，才能還原真相。