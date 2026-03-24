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快訊／台美談判關鍵推手顏慧欣病逝享年53歲　月初就因病請辭

▲▼經貿辦副總談判代表顏慧欣出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲經貿辦副總談判代表顏慧欣。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院發言人李慧芝今（24）日表示，行政院經貿談判辦公室顏慧欣副總談判代表因病辭世，卓榮泰院長非常遺憾不捨，痛心國家痛失優秀財經人才，除向家屬表達最深的慰問，並請家屬節哀珍重。

行政院長卓榮泰今於立院委員詢問時證實，顏慧欣因病逝世，享年53歲。

李慧芝表示，顏副總談判代表學經歷豐富，為美國威斯康辛大學法學博士，曾任中華經濟研究院、公部門法規委員及顧問等工作，長期深耕國際經貿事務相關談判、法規等領域，對經貿議題與政府事務都相當熟稔。

李慧芝指出，2024年行政院借重顏副總談判代表的專業，延攬她加入行政團隊，出任外交部台灣美國事務委員會主委，並擔任行政院經貿談判辦公室副總談判代表，當去年4月美國政府宣布對等關稅政策後，顏副總談判代表戮力參與談判團隊相關工作，對於推進台美關稅談判的進程貢獻良多。

李慧芝說明，顏副總談判代表是行政院非常倚重的經貿專業人才，然而從去年9月下旬，便因身體健康因素請假，卓院長希望她能夠安心靜養，這個月初並向卓院長請辭，卓院長雖惜才仍因希望能夠讓她妥善治療勉予准辭。但日前顏副總談判代表因病驟逝，卓院長尊重家屬盼低調的意願，但對於顏副總談判代表的離世，感到萬分遺憾不捨。

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