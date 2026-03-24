逼小1童上台「全班公審」被記大過罰9萬　劣師告校長求償80萬

▲台中某國小老師逼小一學童上台接受指責，被記大過、罰9萬，最後選擇退休，卻告校長逼迫退休。（示意圖，非本案當事人／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市某國小黃姓導師因為要小一生上台接受指責，猶如公審，認家長接連投訴，指控霸凌。結果黃師被社會局裁罰9萬、記大過，還認為自己「被迫退休」，一狀怒告洪姓校長跟家長，索賠80萬精神慰撫金。法院認為，校方沒有錯，判他敗訴。

7童被迫上台公審 師記大過罰9萬

回顧該案，2023年北區某國小有家長投訴，孩子就讀小一，而黃姓老師（目前退休）在學校第四節課設置「告狀時間」，要小孩上台接受其他同學「指責」，多達7位學童遇到類似情況，心中產生陰影，甚至只要上課就會擔心受怕，認為黃師此舉是霸凌。結果，黃師當年考績丙等、記大過，還遭社會局裁罰9萬元，黃師提出行政訴訟正在審理中。

黃師主張，該案的校事會議沒有校外專家到場，也無依法選出代表，就擅自聯合撰擬報告，未告知自己檢舉何事，記了一大過、遭社會局裁罰9萬、考績丙等，導致財產與名譽受損。

黃師指控，洪姓校長在家長濫訴過程中，發現給全校家長，違反保密原則，侵害名譽，又施壓自己逼退退休，影響工作權，受有精神慰撫金80萬之損害。

校長駁逼退休 絕無施壓

洪姓校長說，該校事會議均合規定，也有發函通知黃師，並未剝奪答辯權。該案經社群媒體曝光，校方是為了向家長澄清疑慮以及維護校譽，且未提及人身資料、用詞中性，未違反保密義務。

校長說，黃師遭記一大過、考績丙等，是經教師成績考核委員會決議，裁罰9萬元也是社會局自行調查及認定，黃師自行申請退休也是教育局核准，並無施壓。

證據會說話 法院認定非捕風捉影

中院查，該校事會議委員會委員應有5人，有4人出席，僅有學者請假，但仍符合資遣辦法會議規定，並無違法之處；黃師提出不當管教報告內容不實，但經學生訪談、LINE對話紀錄，均可證明黃師有要求學生到講台前，詢問其他學生「有無看到某事」方式接受「調查」，調查結果也非捕風捉影。

至於黃師主張沒收到校事會議通知，但報告內容內就有黃師陳述，顯見有收到通知並且已經答辯。又校方記過與社會局裁罰，縱使有黃師認為有違法，也應循行政救濟處理。

至於黃師指控校長逼迫退休一事，法院查出黃師丈夫向一名葉男請求轉達給洪姓校長「黃師確定要退休，但校長可否多一點同理心，體諒老師無端被記大過、裁罰9萬，就好好讓他走，好歹同事多年，也不需要反目成仇，人情留一線，事後好相見。」葉法院說，是否有強迫退休僅是黃師單方面主觀感受，無法知悉洪姓校長做了什麼，更遑論推論有脅迫或恐嚇之情。綜上，認為黃師之訴無理由，應予駁回。