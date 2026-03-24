中國加大施壓！　日本「外交藍皮書」：仍盼改善關係

▲2025年高市早苗與習近平會晤。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本外務省預計4月上旬發表的2026年「外交藍皮書」指出，北京自去年11月起對東京加強實施一連串的單方面批評與威嚇性措施，但與中國的對話保持開放，並未關閉溝通大門，仍期待改善雙邊關係。

「外交藍皮書」內容涵蓋範圍為2025年。根據《路透社》取得概要，最新內容刪除了前一版的「最重要的兩國間關係之一」表述方式，改以「重要鄰國」稱呼中國，並指出雙方存在多項懸而未決的問題，將在維護國家利益的前提下，持續冷靜且適切地回應，同時維持「戰略互惠關係」。

「外交藍皮書」指出，首相高市早苗去年11月在國會答辯時提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈。隨後，中國軍機對日本自衛隊機進行雷達照射，並對日實施軍民兩用物資出口管制，「僅針對日本的相關措施，與國際慣例有著顯著差異，對此絕不容許，深感遺憾」，並且要求撤銷。

「外交藍皮書」寫道，「中國對日本加強單方面批評及帶有威嚇性的措施，包括涉及國會的相關議論。」對此，日方「在堅定反駁與抗議的同時，也持續要求中方採取適當應對。」

儘管如此，日本仍期待改善雙邊關係，「正因為日中之間存在諸多懸而未決的課題，更需要加強溝通」，強調「對與中國的各種對話保持開放態度，沒有關閉對話之門。」