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【廣編】歐德集團暖心寵粉　給舊客戶難忘藝文饗宴

歐德集團暖心寵粉！給舊客戶難忘藝文饗宴 （圖／歐德提供）

▲歐德集團執行長陳國偉（右四）同框《深度安靜》電影團隊右二起張孝全、沈可尚、瞿友寧、林依晨，在映後座談中與舊客戶分享拍攝點滴，共度難忘時光。

【廣編特輯】

圖、文／歐德提供

為感謝舊客戶長期的信任與支持，歐德集團日前於林口昕境國賓影城與台北長春國賓影城，舉辦 VIP 專屬電影包場活動，以行動支持國片，邀請舊客戶走進戲院，觀賞由國際名導沈可尚、監製瞿友寧以及張孝全、林依晨、金士傑領銜主演的劇情長片《深度安靜》，陪伴舊客戶度過溫馨的藝文饗宴。

《深度安靜》自發布以來便在影壇引起高度關注，不僅入圍第 62 屆金馬獎七項大獎，更在第 9 屆平遙國際電影節奪下「最佳影片」、「最佳男主角」及「觀眾票選最受歡迎影片」三項殊榮。影片描繪現代家庭說不出口、卻真實存在的情感重量。劇中張孝全以收斂且具爆發力的演技，詮釋男主角心靈深處的掙扎與安靜，與林依晨極富張力的對手戲，讓歐德 VIP 客戶深受感動。

為了帶給舊客戶極致寵愛，電影播畢後驚喜加碼映後座談，邀請導演沈可尚、演員林依晨、張孝全以及監製瞿友寧親臨現場。林依晨感性分享對角色心境的解讀；張孝全聊起拍攝時的細膩火花；導演沈可尚揭露創作背後的思維；監製瞿友寧分享許多動人的拍攝點滴。主創團隊的現身將氣氛推向最高潮，使得觀影體驗更顯珍貴。

不少舊客戶觀影後表示，電影《深度安靜》對家庭關係的深刻描述，讓他們重新思考與家人的相處之道；更有客戶直呼，除了欣賞好電影還可以近距離看到巨星分享，歐德寵粉無極限，太幸福了！」。

家不只是空間的構築，更是情感與關係的容器。舉辦VIP電影包場，歐德集團除了以實際行動支持國片，更是對陪伴品牌多年舊客戶的一份誠摯謝禮。未來，將持續秉持守護家庭的初心並落實回饋，讓這份愛家承諾，成為每一位客戶最安心的後盾。相關活動詳情請洽官網：https://www.order.com.tw/
 

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