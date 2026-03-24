毛孩奔跑萌翻！虎頭埤第二屆熱狗盃4月登場　黃偉哲邀毛孩家庭春遊

▲台南虎頭埤第二屆熱狗盃將登場，市長黃偉哲與毛孩同台亮相，邀請民眾攜寵共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

毛孩出動、萌力全開！台南市政府主辦「2026虎頭埤水與綠－第二屆熱狗盃」毛小孩趣味競賽，將於4月25日在虎頭埤風景區登場，今年活動規模與獎勵全面升級，不僅新增中型犬組，最高獎金也提升至1萬元，預計自3月25日上午10時起開放線上報名，市長黃偉哲24日出席記者會，與去年冠軍犬「哈庫」及中型犬代表「初二」同台亮相，邀請全台毛孩家庭一起來台南奔跑放電。

黃偉哲表示，熱狗盃邁入第二屆，整體活動規模與內容更加豐富，今年總獎金達3萬4,000元，並結合在地企業提供寵物用品與營養禮包，期盼吸引更多家庭參與。活動延續最受歡迎的「熱狗造型衝刺賽」，讓參賽狗狗穿上熱狗服裝奔跑競速，結合寵物市集、認養服務及浪浪故事分享，打造兼具娛樂與教育意義的寵物嘉年華。

他指出，台南持續推動寵物友善城市，目前已設置8座寵物公園，預計今年10月後再新增5座，總數將達13座。虎頭埤本身即為寵物友善園區，透過活動串聯周邊場域，讓毛孩與飼主能在湖光水色中共享戶外時光，也成為春季旅遊亮點。

觀旅局表示，「熱狗盃」已逐步發展為全國性寵物趣味競賽品牌，狗狗穿上熱狗裝衝刺賽更是最大亮點。今年為提升競賽公平性，特別依據農業部及FCI國際標準訂定犬隻分組條件，小型犬需體重未滿9公斤且肩高低於35公分；中型犬則為9至23公斤、肩高35至43公分。

活動自3月25日上午10時起至4月24日23時59分開放報名，小型犬與中型犬各限100組，額滿為止。兩組別分別設有第一名1萬元、第二名5千元、第三名2千元獎金，並另設第四至第七名「再接再厲獎」，可獲虎頭埤風景區旅遊套票。

此外，活動當日若成功媒合認養，飼主可獲得115年虎頭埤風景區免費入園年卡1張，作為毛孩專屬「嫁妝」。當天攜帶狗狗入園也享門票半價優惠，鼓勵民眾帶著毛孩一同出遊，體驗戶外樂趣。相關資訊可至台南旅遊網查詢。

記者會現場氣氛熱絡，包括多位民代及服務處代表到場力挺，搭配毛孩現場亮相，瞬間成為全場焦點。當毛孩穿上熱狗裝奔跑的那一刻，笑聲會比掌聲更快響起。這不只是一場比賽，而是一個讓人與動物更靠近的日子——在春光之中，一起跑、一起笑，也一起記住那些最單純的快樂。