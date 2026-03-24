美伊談了沒「羅生門」　陸官媒諷川普「慫了」：迫切想結束戰爭

▲美國總統川普宣稱達成「15點共識」，遭伊朗狠打臉：純屬操縱股市假新聞 。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美伊到底談了沒？兩國之間竟然出現兩套劇本，這場中東局勢「外交羅生門」。大陸官媒《新華社》旗下新媒體平台「牛彈琴」今(24)日分析，美國總統川普（Donald Trump）在美股開盤前突發預告，宣稱美伊雙方已進行「富有成效」的對話，並決定推遲對伊朗能源設施的軍事打擊5天，隨即遭到伊朗全面否認，指稱川普編造「假新聞」以操縱全球金融與石油市場。這場「羅生門」也反映川普試圖透過操控話語權來擺脫深陷中東戰火泥淖。儘管雙方對「有沒有談」各執一詞，川普已顯露出其迫切希望結束戰爭、避免經濟崩盤的轉折心態。

針對3月23日中東局勢的戲劇性轉折，美伊到底談了沒？大陸官媒《新華社》旗下平台「牛彈琴」今24日發表文章指出，回顧川普之前發出最後通牒：限伊朗48小時內開放荷莫茲海峽，否則，將襲擊並摧毀伊朗「各類發電廠」。伊朗自然不甘示弱發誓，伊朗一定反擊包括完全關閉荷莫茲海峽、打擊以色列所有發電站、能源和信息技術設施、徹底摧毀中東地區所有美國持股的公司、打擊設有美軍基地的中東國家的發電站。

美伊放狠話，全球股市暴跌，整個大盤股市，日經股指23日跌了3.48%，韓國股指跌了6.49%。川普把事情鬧大了，自然要為美國利益著想。

美國股市當地時間23日一大早開盤前，川普普宣佈了一個「好消息」，而且以「奔走相告」的姿態稱「我很高興地報告，過去兩天，美國和伊朗進行了『非常良好和富有成效』的對話，因此，我決定暫停對伊朗發電廠和能源基礎設施的打擊，推遲5天……」

川普形容伊朗主動「打電話達成想協議」，並聲稱美方由中東特使維特科夫與女婿庫什納出面談判，「我們進行了非常深入的會談。」甚至已達成「15點共識」。川普更暗示若5天內進展順利即可解決問題，否則將恢復轟炸。

伊朗方面回答卻是，川普完全是一派胡言，伊朗和美國沒有任何對話，直接的沒有，間接的也沒有，指稱川普是「在得知將西亞所有發電廠列為打擊目標後，不得不退縮」。

「牛彈琴」進一步分析兩個關鍵點：一是美伊到底有沒有對話，按照美國媒體的說法，土耳其、埃及、巴基斯坦三國，確實一直在傳遞消息，也就是說努力調解。這算和伊朗對話嗎？

這就好比中國特使穿梭訪問，訪問了俄羅斯，訪問了烏克蘭，能說俄烏開始對話了嗎？川普說你能就是能。美國和伊朗對話了，談得還不錯。

二是到底是不是加利巴夫。美國方面透露的口風，甚至暗示伊朗的談判對象，就是伊朗議會議長加利巴夫，伊朗的強硬派，政壇元老，拉里賈尼去世後，他被廣泛認為將替代拉里賈尼的角色。

加利巴夫立刻出來澄清兩點：1，伊朗人民要求對侵略者予以徹底嚴懲，直到實現這一目標；2，沒有與美國進行任何談判，「假新聞」被用來操縱金融和石油市場，以擺脫美國和以色列陷入的泥淖。

▲川普宣布暫緩對伊軍事打擊5天，這場「談判羅生門」背後有美國金融戰略與政治退讓。（圖／取自免費圖庫pixabay）

牛彈琴也分析，「不管有沒有對話，至少看到23日美國股市大漲、國際油價大跌。因為投資者看到了一點，川普『慫了』迫切想結束這場戰爭。」

之所以放棄最後通牒，表面看是「羅生門」的對話談判，「牛彈琴」也分析川普兩點壓力。第一是海灣盟國的壓力。川普可以不管不顧，甚至不在乎戰爭罪，但轟炸伊朗發電廠，伊朗必然猛烈報復，那海灣國家的發電廠、海水淡化廠，都可能被徹底毀掉。不僅僅是全球石油危機，而是中東一億人的生存危機。「海灣國家不得不向美國施壓，再這樣鬧下去，我們朋友都做不成了，川普你更別想再要錢。」

第二個，美國國內的壓力。戰火升級，油價肯定暴漲，共和黨肯定輸掉中期選舉，川普不僅是跛腳鴨的問題，很可能還會被彈劾；股市暴跌，華爾街不會善罷甘休，最後是全世界都遭殃。

「牛彈琴」評論也諷刺，「川普可以不管亞洲股市，但必須趕在美國股市開盤前，趕緊釋『好消息』，真的也罷假的也罷，油價不暴漲、股市不暴跌就行。不得不說，川普的目的，達到了。當然，如果有內幕交易，大買賣也做成了。」

評論也總結，全世界被折騰。今天最後通牒，明天通牒取消，後天是新的最後通牒，大後天又有新變化……什麼信譽？什麼道義？什麼契約精神？什麼自由公正人權？都可以不存在，美國可以「胡亂炸」，哪管洪水滔天。

「堂堂一個超級大國，竟然淪落到這種地步，美國盟友哭笑不得，全世界更是無可奈何。」牛彈琴評論進一步諷刺美國，「不再提所謂要懲罰伊朗，更不提要顛覆伊朗政權，現在要和伊朗共治荷莫茲海峽了。」美以惹出的禍，全世界心中的痛，美國卻似乎找到了發財的另一條捷徑。



