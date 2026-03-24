美媒：川普暫緩攻擊伊朗「僅限能源設施」　軍事目標照打不誤

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透引述美媒Semafor報導指出，美國將持續對伊朗發動打擊，先前總統川普下令的暫緩攻擊僅針對能源設施，其餘軍事目標的攻擊行動並未停止。

史詩怒火行動持續 僅暫緩轟炸能源設施

美國一名官員告訴Semafor，這為期5天的暫緩攻擊僅限於能源設施，「這並不包括軍事據點、海軍、彈道飛彈以及國防工業基地」，史詩怒火行動（Operation Epic Fury）將會持續進行。

目前路透社無法立即證實該報導內容，白宮、美國國務院及五角大廈皆未對此做出回應。

川普此前對伊朗下達48小時最後通牒要求開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗境內電廠，但遭伊朗強硬回絕，伊朗外長更稱不會受到威脅。到了23日，就在最後通牒倒數約12小時之際，川普突然宣布暫緩打擊伊朗能源設施，為期5天，更稱美國與伊朗的對談有成效。

不過伊朗方面隨後否認有跟美國進行任何談判。根據Semafor，以色列並未參與美伊談判。官員透露，目前只有川普、特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）獲授權與伊朗進行談判，副總統范斯（JD Vance）可能在必要時加入。