汽修廠藏黑幫軍火庫！抄出10把衝鋒槍霰彈槍　超派武器排滿桌

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署於3月12日指揮中壢、楊梅警方持索票，在楊梅區某處汽車修理廠查獲幫派軍火庫案，警方人員在廢棄車輛內查出衝鋒槍、霰彈槍、手槍等10把長短槍枝、彈藥與與防彈裝備，查獲彭姓主嫌等5人到案。桃園市長張善政今（24）日主持破案記者會時表示，本案查獲大量具殺傷力槍械及防彈裝備，不僅成功阻斷非法槍彈流入社會，更展現政府對於打擊組織犯罪、維護社會安全的堅定決心。

▲桃園地檢署指揮市警局中壢、楊梅分局在楊梅區某處汽修廠破獲幫派軍火庫案，警方人員在現場清點槍枝彈藥。（圖／中壢警分局提供）

▲桃園地檢署指揮市警局中壢、楊梅分局在楊梅區某處汽修廠破獲幫派軍火庫案，警方人員在現場查出長短槍枝。（圖／中壢警分局提供）

桃園市警局指出，本案係中壢警分局於去年1月接獲情資，指稱天道盟正義會成員以汽車修理廠為掩護，卻藏放大量槍械彈藥，中壢警分局長林鼎泰立即成立專案小組，結合中壢、楊梅分局展開調查。經1年餘密集蒐證，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，於今年3月12日持搜索票攻堅。

▲桃園市長張善政會同市議員謝美英、陳美梅與市警局長廖恆裕視察查獲槍械彈藥。（圖／記者沈繼昌攝）

警方專案小組在楊梅區某處汽車修理廠廢棄自小客車內查扣衝鋒槍2把、霰彈槍3把、手槍5枝及手槍半成品1枝、彈匣13個、子彈264顆、霰彈5顆、消音器、槍管、延伸器及填彈器等槍械零組件。經刑事鑑識中心初步鑑定，其中10枝槍枝具殺傷力。除槍械外，還查獲防彈背心8件、盾牌2面及開山刀、西瓜刀等刀械，顯示正義會成員具高度武裝性，桃檢檢察官與專案小組持拘票於3月17日陸續查緝彭姓主嫌等5人到案，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

▲桃園市長張善政肯定檢警即時查獲幫派非法持有具殺傷力槍械及防彈裝備，成功阻斷非法槍彈流入社會。（圖／記者沈繼昌攝）

市長張善政主持破案記者會時，對於現場大批長短槍械彈藥，甚至還有防彈設施感到訝異。張善政表示，本案查獲具殺傷力槍械及防彈裝備，成功阻斷非法槍彈流入社會，展現政府對於打擊組織犯罪、維護社會安全的堅定決心。市府將持續結合警政及相關機關力量，強化情報整合與跨域合作，從源頭遏止非法槍械流通，全面壓制幫派及暴力犯罪氣焰。

▲桃園地檢署指揮市警局中壢、楊梅分局在楊梅區某處汽修廠破獲幫派軍火庫案，現場展示查獲長短槍枝彈藥與防彈設施。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政強調，維護治安不僅是地方治理核心，更攸關整體社會穩定與公共安全，市府將全力支持第一線警察同仁執法作為，持續精進科技偵查與預防機制，打造安全宜居環境。