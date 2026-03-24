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連假來了！葛瑪蘭客運祭56折優惠　結合TPASS 2.0+最低享42折

▲清明連假玩宜蘭，葛瑪蘭客運推超省票價優惠。（圖／葛瑪蘭客運提供）

▲清明連假玩宜蘭，葛瑪蘭客運推超省票價優惠。（圖／葛瑪蘭客運提供）

記者游芳男／宜蘭報導

清明五天連假（4月2日至4月6日）即將到來，為鼓勵民眾避開國道5號塞車噩夢，葛瑪蘭客運響應交通部政策，推出多重票價優惠。連假期間票價最低下殺56折，最高可省下75元；若結合「TPASS 2.0+常客優惠」，換算下來整體票價最高可享42折回饋，提供雙北往返宜蘭最經濟、快捷的交通首選。

葛瑪蘭客運響應交通部政策，推出多重票價優惠票已於3月17日正式開賣，民眾不僅能享有國道客運票價優惠，凡持電子票證搭乘國道客運後，10小時內轉乘在地客運，還可享有一段票或基本里程免費。

針對頻繁往返的通勤族與旅客，葛瑪蘭客運特別強調，搭配「TPASS 2.0+常客優惠方案」，每月搭乘4次以上即可回饋30%。在連假優惠與常客回饋的雙重加持下，旅客能以近乎4折的超低負擔往返北宜。

為因應清明祭祖與旅遊人潮，葛瑪蘭客運將維持尖峰時段5-10分鐘一班的密集發車頻率。透過國道5號大客車專用道及106乙替代路線，能有效緩解壅塞，大幅縮減行車時間，讓民眾免受找停車位與塞車之苦。

目前連假期間尚有充足座位，葛瑪蘭客運呼籲旅客多加利用**「多元服務APP」**或官網預訂選位。使用APP線上購票不僅能免去現場排隊，乘車時僅需出示QR code即可快速上車，讓旅程更加智慧與順暢。

葛瑪蘭客運網路購票系統：https://web.kamalan.com.tw/weborder#/term

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