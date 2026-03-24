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遠傳電信定調「2026起飛年」　三大新核心放大基礎啟動新成長

記者蘇晟彥／台北報導

遠傳電信 24日舉辦媒體餐敘，回顧2025年成績單，總營收、獲利等財務指標創歷史新高，同時再度蟬聯《2026永續年鑑》，評分位居全球電信業第一。對此，井琪表示遠傳一直以來都是跟自己比較，今年將以「2026起飛年」為全年發展定調，並聚焦「放大綜效、放大服務、放大AI」三大策略，驅動新一波成長曲線。此外，遠傳團隊也透露接下來有很多關於娛樂事業相關投資，接下來也會端出生活類型服務，請用戶好好期待。

▼遠傳電信2026年定調「2026起飛年」。（圖／遠傳電信提供）

▲▼ 遠傳餐敘 。（圖／遠傳電信提供）

遠傳總經理井琪表示，2023年底遠亞合併後，遠傳訂下「一年拓基，兩年有成，三年起飛」的策略目標，新遠傳的網路、系統、組織、服務均順利整合，並提前展現出綜效成果，包含2025年的總營收、EBITDA、每股盈餘等皆創下歷史新高，稅後淨利更刷新20年新高，這都要感謝徐董事長和遠傳董事會的支持，以及遠傳及子公司同仁們的使命必達完成階段性的策略目標。接下來在2026年這個「起飛年」，遠傳要努力「把做對的事再放大」，全方位佈局創新和成長的動能，啟動我們起飛的引擎。

2025再創新猷　財務指標續創新高
遠傳2025年繳出優異營運表現，全年度合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）與每股盈餘（EPS）全面刷新歷史新高紀錄，全年稅後淨利也創20年來新高紀錄。行動服務部分，遠傳穩居電信「優等生」，5G月租用戶滲透率、ARPU（平均每戶貢獻度）二大電信重要指標，持續維持電信市場第一，帶動行動服務營收創9年來新高，行動裝置與周邊商品業務亦維持6%年成長率。

遠傳旗下豐富個人數位服務，更是深入人心，「遠傳心生活」App下載量已破8百萬，提供多元生活服務，並獲得用戶好評；帳單代收服務2025年交易量亦創下歷史新高，年增幅達14%；遠傳手機保險業務市占率，也穩居市場第一。

在娛樂內容布局上，遠傳friDay影音已連續4年蟬聯本土付費OTT平台第一，付費用戶年增達18%；遠傳更跨足展演市場，主辦或投資多檔熱門演唱會與音樂劇，更攜手文策院與國際策略夥伴共同投資2檔文化內容基金，深化影音內容布局與長期價值。

國際永續評比全球第一　世界級認證
遠傳致力打造全員參與ESG文化，為下一代的未來盡一份心力，成果屢獲得國際認證肯定，今年再度入選國際權威永續評比－標普全球《2026永續年鑑》，企業永續評鑑（CSA）評分96分，更高居全球電信業第一，躋身電信產業前1%企業。在今年23項評選指標中，遠傳更有17項拿下滿分或全球電信業最高分，展現全方位永續成果。

此外，遠傳在「TCSA台灣十大永續典範企業」得獎數，已連三年高居全台企業之冠，更一舉囊括「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」及「親子天下友善家庭職場獎」三大永續獎項；證交所《公司治理評鑑》連續11年入選上市公司前5%最高榮耀；FinanceAsia《亞洲金融雜誌》「2025年亞洲最佳企業」評選，遠傳也獲得最佳大型企業、電信業界最佳管理企業大獎，總經理井琪更獲選為台灣年度最佳CEO。

2026起飛年　放大三策略驅動成長
 面對市場與科技快速演進，遠傳將以「放大集團綜效、放大服務版圖、放大AI效益」三大策略為核心，進一步放大既有基礎與成果，啟動新一波可規模化、可持續的成長曲線。

一、放大集團綜效：遠傳將持續整合集團資源與能力，全面提升服務競爭力。包含透過全虹、德誼、遠傳friDay購物，推動線上線下通路整合，同步擴大商品類別與服務深度。同時，也會透過串聯服務擴大豐富生活圈。

同時，遠傳亦將攜手遠傳集團子公司，整合涵蓋5G、IoT、雲端、資安、能源與ICT等領域的關鍵能量，共同開發解決方案，為營運注入新成長動能，打造橫跨企業與生活場景的全方位服務生態系。

二、放大服務版圖：憑藉「遠傳心生活」App突破8百萬用戶優勢，遠傳將擴大數位平台商轉，釋放平台價值，持續開發並推出全新創新服務，尤其是消費者高頻率使用、日常數位生活服務，進一步拓展服務版圖。另外，也將深化帳單代收、保險代理，與各項生活服務的應用範圍，擴大商機，力爭成為數位服務領先者。

在企業端，遠傳將擴增自有資通訊解決方案，增加服務客戶深度，創造長期成長動能，成為企業數位轉型最佳夥伴，更透過遠傳ICT、智慧城市、智慧醫療等優異解決方案，深入到社會每個角落。

三、放大AI效益：遠傳強調，AI不僅是技術導入，更是串連效率、體驗與商業價值的核心引擎。在對內方面，將AI深度導入流程與協作機制，建立一致、可複製的AI治理架構，重塑工作方式，讓AI成為每一位員工的重要戰力。

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