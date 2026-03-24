挑戰百貨最狂停車！台中漢神洲際祭「 全年平日免消費停6hrs」

▲漢神洲際購物中心4月10日開幕，交通攻略正式出爐，停車場入口分別在環中、崇德十九路。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

備受台中消費者期待的「漢神洲際購物廣場」將於4月10日正式登場，民眾期待賣場開幕，但也擔心周邊交通恐被擠爆，館方今天公布交通與停車規劃，包括停車入口，包括環中路、崇德十九路進入漢神洲際地下停車場與立體停車場；另外，為刺激消費，祭出今年底前無消費金額限制，平日免費停車6小時。

漢神洲際指出，館內設有約2500席汽車停車位與4100席機車停車位，共計6600席次，為目前台中百貨中最大規模停車配置。

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汽車可由環中路入口或崇德十九路進入漢神洲際地下停車場與立體停車場，機車則可由環中路進入地下停車場或由崇德十九路進入立體停車場停放。

▲漢神洲際購物中心交通攻略公開。（圖／記者游瓊華翻攝）



同時，館方鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具前往，顧客可搭乘台中捷運綠線至文心崇德站，轉乘12、58、71、105、700路公車，約10分鐘即可輕鬆抵達；4月10日至4月30日另規劃捷運接駁車服務，往返文心崇德站與松竹站，捷運站發車時間為每日11:00至21:00，每30分鐘一班前往漢神洲際購物廣場，商場端則於11:30至22:00每30分鐘一班返程至捷運站，提供穩定且便利的接駁服務。

此外，4月10日至5月10日期間推出大眾運輸優惠活動，民眾出示接駁車QR CODE畫面、捷運乘車證明、公車電子票證紀錄或YouBike租借憑證，即可兌換30元漢神幣，APP會員憑館內消費1000元更有機會抽千元禮券，另憑相關證明搭配館內消費滿500元發票，還可兌換台中捷運單程票一張。

停車優惠方面，機車全面提供當日免費停車服務；汽車則依消費金額提供停車折抵，平日持館內消費發票最高可享6小時免費停車，持中信漢神洲際聯名卡最高可享4小時停車優惠，漢神APP會員亦享免費停車1小時；此外，憑當日洲際棒球場賽事門票亦可享額外停車折抵優惠。