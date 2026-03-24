　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挑戰百貨最狂停車！台中漢神洲際祭「 全年平日免消費停6hrs」

▲漢神洲際購物中心。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲漢神洲際購物中心4月10日開幕，交通攻略正式出爐，停車場入口分別在環中、崇德十九路。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

備受台中消費者期待的「漢神洲際購物廣場」將於4月10日正式登場，民眾期待賣場開幕，但也擔心周邊交通恐被擠爆，館方今天公布交通與停車規劃，包括停車入口，包括環中路、崇德十九路進入漢神洲際地下停車場與立體停車場；另外，為刺激消費，祭出今年底前無消費金額限制，平日免費停車6小時。

漢神洲際指出，館內設有約2500席汽車停車位與4100席機車停車位，共計6600席次，為目前台中百貨中最大規模停車配置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

汽車可由環中路入口或崇德十九路進入漢神洲際地下停車場與立體停車場，機車則可由環中路進入地下停車場或由崇德十九路進入立體停車場停放。

▲漢神洲際購物中心。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲漢神洲際購物中心交通攻略公開。（圖／記者游瓊華翻攝）

同時，館方鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具前往，顧客可搭乘台中捷運綠線至文心崇德站，轉乘12、58、71、105、700路公車，約10分鐘即可輕鬆抵達；4月10日至4月30日另規劃捷運接駁車服務，往返文心崇德站與松竹站，捷運站發車時間為每日11:00至21:00，每30分鐘一班前往漢神洲際購物廣場，商場端則於11:30至22:00每30分鐘一班返程至捷運站，提供穩定且便利的接駁服務。

此外，4月10日至5月10日期間推出大眾運輸優惠活動，民眾出示接駁車QR CODE畫面、捷運乘車證明、公車電子票證紀錄或YouBike租借憑證，即可兌換30元漢神幣，APP會員憑館內消費1000元更有機會抽千元禮券，另憑相關證明搭配館內消費滿500元發票，還可兌換台中捷運單程票一張。

停車優惠方面，機車全面提供當日免費停車服務；汽車則依消費金額提供停車折抵，平日持館內消費發票最高可享6小時免費停車，持中信漢神洲際聯名卡最高可享4小時停車優惠，漢神APP會員亦享免費停車1小時；此外，憑當日洲際棒球場賽事門票亦可享額外停車折抵優惠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日男跳軌「身體彈回月台」砸中20多歲台籍女！　她頭遭重擊送醫
台股變數大　投顧分析3情境
長抱11年轉手　前屋主賠售350萬
快訊／顏慧欣病逝享年53歲　賴清德深感哀痛與不捨
快訊／群創南科5廠賣了　半導體大廠砸63.25億接手
快訊／伊朗最高領袖點頭！　同意與美談判
挖眼虐殺案傳「硬上餵毒」被報復！父殯儀館快閃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雞胸肉「成本90元」賣到千元！他嘆外食族很盤　網搖頭：成本不同

副站長開車闖平交道遭開除　台鐵初估將求償逾900萬

身心靈斜槓潮！「算得準卻不敢收錢？」 專家分析自媒體變現三大困境

9業者投標台北車站商場！京站曝名單　台鐵警告：恐吃官司

國泰中東航線停飛延長至5/31　4月起增飛歐洲航班

台中人久等！漢來四大名店插旗漢神洲際　最難訂自助餐也來了

恐龍來了！高雄兒童節來看6米超巨滑齒龍　衛武營重現史前草原

桃機中轉北美市占達22.1%　運研所：波士頓、華盛頓具潛力

《超越偶‧超越巔峰》4個月狂吸60萬人！雲林布袋戲登台北101　「雲端偶戲」壓軸破紀錄

挑戰百貨最狂停車！台中漢神洲際祭「 全年平日免消費停6hrs」

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

最美抗癌女神王韡蒨離世　曾勵志PO光頭照「所有安排都是最好安排」　小心淋巴癌6警訊

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

舅為甥出氣！挖藥頭雙眼割爛臉　百果山「殺人坑」神祕傳說曝光　玄學師喊錯在曝屍：馬上有報應

雞胸肉「成本90元」賣到千元！他嘆外食族很盤　網搖頭：成本不同

副站長開車闖平交道遭開除　台鐵初估將求償逾900萬

身心靈斜槓潮！「算得準卻不敢收錢？」 專家分析自媒體變現三大困境

9業者投標台北車站商場！京站曝名單　台鐵警告：恐吃官司

國泰中東航線停飛延長至5/31　4月起增飛歐洲航班

台中人久等！漢來四大名店插旗漢神洲際　最難訂自助餐也來了

恐龍來了！高雄兒童節來看6米超巨滑齒龍　衛武營重現史前草原

桃機中轉北美市占達22.1%　運研所：波士頓、華盛頓具潛力

《超越偶‧超越巔峰》4個月狂吸60萬人！雲林布袋戲登台北101　「雲端偶戲」壓軸破紀錄

挑戰百貨最狂停車！台中漢神洲際祭「 全年平日免消費停6hrs」

裝修最容易忽略！盤點設計師愛用空間升級小細節

無印良品3月調漲「199元棉T沒有了」　新品250元起多貴25%

種下希望的森林　雲林攜手學童營造友善生態公園

周子瑜踩點大稻埕「偶遇粉絲跳TT」！　超萌反應全被拍

嗆鍾小平造謠害慘李貞秀　游智彬放話：再瞎扯絕對去你服務處砸雞蛋

長輩也能畫AI　台東社區掀起數位學習熱潮

雞胸肉「成本90元」賣到千元！他嘆外食族很盤　網搖頭：成本不同

印度推教育外交！50國使節齊聚新德里　擴大「Study in India」國際布局

被泰國拒入境！美國男「曼谷機場當飯店」　連住10天還拍vlog

狗狗真的聽得懂！夫妻問「願不願意成為家人」　浪浪反應暖哭網

【這大餐真的辣】超稀有畫面流出！穿山甲整臉埋進「紅火蟻窩」狂嗑吃到飽

生活熱門新聞

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機

嗆「青鳥去曬太陽」炎上！闆娘淚崩4度鞠躬

明變天！　雨區擴大時間曝

他封住家中「真正漏洞」：蚊子消失三個月

糖葫蘆吃到飽1699元挨批！業者曝1口味500元

快訊／虎航福岡遇宵禁滯留過夜　今10航班延誤「最長5小時」

路邊停車打雙黃燈錯了！專家曝「正確做法」

轎車撞40年老店　81歲老闆「肋骨斷3根」！無限期休業

外國妹來台「鼎泰豐這4道」　好吃到狂翻白眼

東加強震「威力等同89顆原子彈」　郭鎧紋：全球進入地震活躍期

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

更多熱門

相關新聞

美方憂台灣電力不足　盧秀燕：會引起國安問題

美方憂台灣電力不足　盧秀燕：會引起國安問題

台中市長盧秀燕日前結束訪美行程返台，今日受訪時分享此次出訪心得。她透露，在與美方交流過程中，美方主動提及其對台灣能源電力問題的關切，並直言台灣電力不足的問題，恐將從民生、演變成國安問題。

4000元電話費也積欠！　知名餐飲夫妻七期豪宅進法拍

4000元電話費也積欠！　知名餐飲夫妻七期豪宅進法拍

蚊香亂放員工燒死老闆愛犬　被追討殯葬費

蚊香亂放員工燒死老闆愛犬　被追討殯葬費

西屯豪宅交易量崩跌「前2月僅剩10件」　房仲曝買方心態

西屯豪宅交易量崩跌「前2月僅剩10件」　房仲曝買方心態

僅差100公分！台中「住宅第一高樓」換人　模擬圖曝光

僅差100公分！台中「住宅第一高樓」換人　模擬圖曝光

關鍵字：

漢神洲際台中停車交通攻略

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

快訊／「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

伊朗最高領袖點頭！　同意與美談判

高雄男出院4天遭砂石車輾斃　妻哀痛認屍　

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！火化後骨灰送回台

拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機

快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

即／伊朗2大能源設施遭轟炸　周圍民宅受損

更多

最夯影音

更多
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面