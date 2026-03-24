尊重界線不越線！南市性平週推跟騷防制短片　打造安心校園

▲台南市教育局舉辦性別平等教育週，發布跟騷防制宣導短片。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化校園性別平等教育並提升學生對跟蹤騷擾行為的辨識能力，台南市教育局24日舉行「2026年度性別平等教育週」記者會，以「尊重界線不越線，跟蹤騷擾別出現」為主題，首度發表由大橋國中協助拍攝的情境劇宣導短片，透過貼近生活的故事，引導學生理解跟騷樣態與應對方式，營造安全、尊重的校園環境。

市長黃偉哲表示，校園應是學生最安心的學習場域，市府有責任守護孩子的身心安全。隨著《跟蹤騷擾防制法》上路，性別平等教育更應落實於日常互動中，讓學生理解「界線」的重要性。他指出，凡涉及性或性別，且違反當事人意願並反覆持續的尾隨、監視、通訊騷擾或冒用個資等行為，都可能構成跟蹤騷擾，最重可處5年以下有期徒刑，提醒學生提高警覺。

教育局長鄭新輝指出，跟蹤騷擾的辨識與防範意識必須從校園扎根。本次由大橋國中拍攝的宣導短片，以情境劇形式呈現常見校園互動情境，讓學生更容易理解何謂不當行為，並學習適當回應與求助方式。影片已同步上架於教育局臉書專頁「教育花路米」及YouTube平台，提供各校教學與宣導使用。

鄭新輝局長強調，「有壓力的愛不是真愛」，當感到不舒服或被騷擾時，應勇敢說不，並向師長、家長或相關單位尋求協助，透過制度與法律保障自身安全。

教育局也提醒學生留意跟騷「8大樣態」，包括監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾及歧視貶抑，幫助學生建立明確判斷標準。另針對國中小學生設計20題互動式網路問卷，結合法規與自我保護觀念，加深學習印象，同時舉辦「跟蹤騷擾我不要」創意圖卡徵選，優秀作品將製作成宣導素材，擴大教育效益。

教育局表示，今年性平教育週建議各校於3月第四週辦理相關活動，透過影片、課程與社群推廣等多元方式，讓學生在日常生活中建立尊重界線與自我保護的意識，當面對疑似騷擾情境時，能做出正確判斷並及時求助。

在關係的距離之間，有一道看不見的界線。跨過去，是傷害；守住它，才是尊重。這堂課，不只是法律教育，更是每個人學會與他人好好相處的開始。