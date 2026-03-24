【廣編】十大名廚同台齊賀　財經主播劉盈盈婚宴打造「台灣美力」展示會

▲十大名廚特別同台獻出上菜祝福秀，驚喜感十足。

【廣編特輯】

圖、文／鉅星匯提供

最強主播人脈！財經主播劉盈盈以90天高效模式打造「全台最強」夢幻婚禮，從「國外觀光客最愛」的婚紗攝影、兩座浪漫歐式城堡取景美拍，到大台北少數能容納千人的豪華場地「鉅星匯」、十大名廚組成粉紅廚神戰隊同台祝賀、國民品牌伴手禮總動員。婚宴現場集結美食、餐飲、消費、生活等各產業菁英，賀客盈門川流不息，盛況宛若另類春酒。

這場婚宴最受注目的「食力」擔當，莫過於由十位重量級主廚組成的「夢幻聯隊」。為了呼應婚禮的幸福感，大師們特別換上由「東光制服」量身設計、象徵溫暖與柔和的粉紅色專屬廚衣。這支「粉紅戰隊」由「台菜王子」黃景龍與「香港名廚」何京寶領軍，成員陣容驚人，包含：歐華酒店郭榮宗、陳柏融 (ADAM)、范添美、梁峯豪、王祥富、張和漢、王聖堯以及明日之星蘇昱政。

要在短短三個月內尋得合適場地已是不易，更遑論要能同時容納千位賓客。劉盈盈最終選定裝潢極致華麗、空間寬敞的「鉅星匯」。這座場地以其氣派的挑高設計與漂亮的燈光動線著稱，不僅能完美承載千位演藝、財經界嘉賓，更為這場「3-2-1 幸福倒數」婚禮提供了最完美的視覺背景。劉盈盈表示，在這麼短時間內能在台北市中心找到如此漂亮且容納千人場地，鉅星匯的專業團隊給了她最大的支持！

除了場地與佳餚，劉盈盈能完美登場，最大的幕後功臣正是知名造型師「新秘AK毛哥」，憑藉多年在影視與婚宴界的巧手經驗，針對劉盈盈與伴娘 Makiyo 的特質，量身打造精緻妝髮，兩人所穿著的「伊頓自助婚紗」，則透過專業量身訂製，襯托出凹凸有致、漂亮迷人的身型曲線。劉盈盈先前也前往南投妮娜巧克力城堡、南投清境佛羅倫斯山莊與嘉義佐登妮絲城堡取景，拍出宛如置身歐洲的浪漫大片。

在細節處，劉盈盈展現了推廣台灣品牌的用心，婚禮伴手禮特別挑選了傳承 70 年、韓國觀光客來台必買的「大黑松小倆口」經典禮盒；婚禮小物則是來自南投「妮娜巧克力城堡」的精緻手工巧克力，捧花選用質感高雅的「代官山花藝」。劉盈盈這次動用多年累積的採訪人脈，網羅全台各領域的傑出企業、專業職人或隱形冠軍，不僅展現了財經主播的超高效率，更成功打造出一場完美的「台灣美力」展示會。