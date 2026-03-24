被爆收柯文哲700萬！　高虹安回應「放話者自重」：願去法院作證

▲新竹市長高虹安。（資料照／新竹市政府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

京華城案預計26日一審宣判，民眾黨立委李貞秀23日晚間開直播時爆料，先前去法院旁聽柯案開庭時，才發現光是新竹市長高虹安就拿了創黨主席柯文哲700萬元。對此，高虹安強調，「子虛烏有、並非事實，我未曾收到過」，若有必要，她願意去法院作證。

李貞秀向高虹安道歉，曝直播初衷

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針對爆料，李貞秀24日向高虹安道歉，「身為民意代表，我做錯的事情就要道歉，因為這件事情我就是，說實話真的很抱歉，對高市長也很抱歉。我要慎重的再跟高市長再一次道歉」。如果有機會遇到高市長，她會再親自再跟高市長道歉一次，那也造成大家的困擾，這件事情是她要道歉。

李貞秀也強調，「那我其實初衷是想要澄清，讓國人朋友知道，我們柯文哲創黨主席，他所有對黨的募款從來都是用於黨務，他沒有一分錢進到他的口袋。」

高虹安強調「子虛烏有」，可去法院作證

▲高虹安回應。（圖／翻攝自Threads／drannkao2021）

針對此事，高虹安則在Threads上表示，不論是外界傳聞中Excel的「500」，還是李貞秀所稱法院內聽到的「700」，都是「子虛烏有、並非事實，我未曾收到過」。

高虹安強調，「台灣民眾黨對我選舉的贊助，是依法撥付的政治獻金，有匯款紀錄並如實申報，也經過監察院查核，網路上公開紀錄就可以查詢到。如果有必要，我願意去法院作證，公開說明，至於未經查證、惡意誹謗的言論，也希望放話者自重」。