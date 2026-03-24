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3大超商周六晚間同步關燈！7-11串聯1.5萬據點「延長2小時」

▲▼超商響應「Earth Hour世界關燈日」。（圖／業者提供）

▲超商響應「Earth Hour世界關燈日」，3月28日晚間8點半關燈。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

響應「Earth Hour世界關燈日」，3大超商將同步於3月28日周六晚間「關燈1小時」，統一超商今年更延長門市招牌燈關閉時間至2小時，並串聯海內外關係品牌，超過1.5萬個據點參與。全家、OKmart今年也同步加入，透過門市關燈與相關節能措施，共同參與這項全球最大規模的環保節能行動。

★7-ELEVEN

「Earth Hour世界關燈日」由全球各地於指定時段，關閉非必要照明，倡議節能減碳。統一超商表示，今年為第5年參與，並連續3年取得世界自然基金會（WWF）授權，擔任台灣區主辦單位，更首度推出「關燈1+1小時」行動，於3月28日晚間20時30分至22時30分，關閉門市招牌燈2小時。

此次關燈日，更串聯統一企業集團及關係企業逾30個品牌，以及政府機關與公益團體等永續夥伴，合計約540個品牌、超過1.5萬個據點同步響應，亦邀請菲律賓7-ELEVEN加入，台菲兩地門市合計突破萬家，其中菲律賓超過4,500家門市共同參與，預估當晚可節省超過5,200度電，相當於減少約3千公斤碳排。

除了關燈行動，統一超商近年也持續推動門市節能措施，包括汰換節能設備、導入再生能源裝置與節能管理制度，自2024年起推動部分門市凌晨限時關閉招牌燈，至今已有近3千家門市執行，累積節省逾250萬度電、減少近125萬公斤碳排。

▲▼超商響應「Earth Hour世界關燈日」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN於特定門市，舉辦「關燈互動裝置巡迴展」。（圖／業者提供）

此外，統一超商也於3月29日前，在桃園國立中央大學松果門市、台中后里泰安服務區北站、台南東山服務區等地，設置互動裝置巡迴展，讓民眾透過現場體驗，了解減少光害的重要性，並結合門市與社區，推動閱讀與環境教育活動。

另自4月1日起，透過7-ELEVEN門市零錢捐平台，攜手環境團體推動光害與淺山動物保育議題，預計全年將舉辦超過1,200場環境教育活動。

★全家

全家便利商店則連續第4年響應「Earth Hour世界關燈日」，今年號召全家國際餐飲、2大鮮食廠、7大物流廠等關係企業，共同於3月28日晚間20時30分，關閉招牌燈1小時。

▲▼超商響應「Earth Hour世界關燈日」。（圖／業者提供）

▲全家便利商店連續第4年響應「Earth Hour世界關燈日」。（圖／業者提供）

全家表示，預估本次行動可減少約2,893公斤碳排，相當於約240棵樹一年吸收的碳量，未來也將持續透過智能節能管理與營運優化，落實日常減碳行動。

★OKmart

OKmart 今年同樣響應「Earth Hour世界關燈日」，宣布全台門市於3月28日晚間關燈1小時，從營運端落實節能措施。同時結合商品與會員活動，攜手永續茶品牌推出現泡茶系列，並推出「極柔感」環保五標章商品優惠、會員集點加碼，3月28日當天會員可享10倍點數回饋，OKCAFE現做飲品則推出任選兩杯送環保提袋活動。

▼OKmart 今年同樣響應「Earth Hour世界關燈日」。（圖／業者提供）

▲▼超商響應「Earth Hour世界關燈日」。（圖／業者提供）

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