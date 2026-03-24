快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

▲經貿辦副總談判代表顏慧欣。（資料照／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院經貿談判辦公室擔任副總談判代表顏慧欣驚傳於本月12日因病逝世，享年53歲。對此，行政院長卓榮泰今（24日）證實，感到非常遺憾，很訝異她離開工作不久，就驟然聽到這個噩耗。

據《聯合報》報導，從中經院被拔擢到行政院經貿談判辦公室擔任副總談判代表的顏慧欣驚傳離世。據了解，顏慧欣原本身體就不太好，擔任行政院經貿辦公室後，面臨台美談判重責大任，壓力倍增，據同事了解，顏慧欣在經貿辦公室受到長官排擠，工作並不愉快。顏慧欣年初身體不適，舊疾復發住院後，於3月12日因病逝世，享年53歲。由於家人非常低調，直到昨天辦完告別式後，消息才傳開，中經院同仁極表不捨與哀悼。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

民進黨立委陳秀寶質詢時也詢問此事，對此，卓榮泰回應，「我們彼此保重」，希望大院、韓院長和所有同仁都能保持愉快健康的身心，「對於顏慧欣副總談判代表，覺得非常的遺憾」。

卓榮泰指出，日前得知她有辭意提出辭呈，後來進一步了解，真的是因為長期可能是工作上的壓力以及身體上的不適，所以她必須離開這工作。更訝異的是，離開不久之後，「我們就驟然聽到這個噩耗，也對她的家屬表達非常高的一個敬意跟致意」，希望所有同仁在公務時，近來工作量非常大、壓力很大，也要保持健康，而且多多休息的身心狀態。

▼民進黨立委陳秀寶質詢。（圖／記者湯興漢攝）