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花蓮芥菜種會縫紉織娘團隊獲贈縫紉機　助穩定家計

▲為協助更多參與者走向家庭自立，高林文創基金會攜手芥菜種會於2024年成立「習藝所重縫實驗室」。（圖／芥菜種會提供，下同）

為協助更多參與者走向家庭自立，高林文創基金會攜手芥菜種會於2024年成立「習藝所重縫實驗室」。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

基督教芥菜種會在花蓮習藝所推動以工「帶振」縫紉織娘團隊，陪伴社區中有需要的婦女培養縫紉專長，進一步投入商品製作，逐步建立穩定收入。為協助更多參與者走向家庭自立，高林文創基金會攜手芥菜種會於2024年成立「習藝所重縫實驗室」並建置八台專業級縫紉機，24日再捐贈三台工業平車機及一台拷克機，擴充團隊量產時的需求，協助更多參與者穩定工作、撐起家計。

▲為協助更多參與者走向家庭自立，高林文創基金會攜手芥菜種會於2024年成立「習藝所重縫實驗室」。（圖／芥菜種會提供，下同）

高林文創基金會執行長林育貞表示，持續投入設備與資源，支持婦女學習專業技能，擴大在地培力量能。

芥菜種會自0403地震後推動以工「帶振」計畫，兩年間已協助72個需要經濟支持的家庭，並培育出12名技術成熟的婦女成為核心生產成員，其中10人考取國家級丙級縫紉證照，3人更進一步成為助理講師。花蓮習藝所資深組長林威廉表示，織娘們多半同時肩負家庭照顧與經濟雙重重擔，因此以工「帶振」強調彈性工時，讓她們可先在家製作半成品，再到教室運用專業機台加工。隨著技術、人力與訂單成長，商品產值也從2024年的80萬元，穩步提升至2025年的140萬元。

芥菜種會執行長李肇家指出，成立「習得」品牌的目的，是陪伴社區中有需要的人習得專業技能，進而克服產品銷售與收入穩定等現實挑戰。如今，這些家庭照顧者不僅考取證照，也具備承接訂單與製作的能力。因應更多受助家庭的需要，此次擴充設備將有效提升培力與生產量能，讓更多逆境婦女有機會加入、走向經濟自立；而企業的實質投入，正是支撐這些家庭最強大的後盾。

▲為協助更多參與者走向家庭自立，高林文創基金會攜手芥菜種會於2024年成立「習藝所重縫實驗室」。（圖／芥菜種會提供，下同）

芥菜種會推動以工「帶振」，陪伴在地婦女學習縫紉製作，將所學技術轉化為實際生產力。

高林文創基金會執行長林育貞表示，基金會長期致力於永續環保與資源再利用。自2024年與芥菜種會共創「重縫實驗室」後，期待支持更多婦女學習專業技能，並轉化為穩定收入，決定擴大投入設備與資源。今年不僅添購四部專業機台，且遷移至全新教室，更透過1000份「癌症頭巾」的公益製作，讓織娘團隊在累積實作經驗時，也將愛心與溫暖傳遞給癌友們。

▲為協助更多參與者走向家庭自立，高林文創基金會攜手芥菜種會於2024年成立「習藝所重縫實驗室」。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲▼由在地婦女製作的「習得」品牌縫紉商品，展現技能轉化為實際產出的成果，並透過購買機制支持家庭收入。

受贈現場分享的學員阿芬正是最佳見證。她原本獨自照顧多重障礙的孩子與罹癌家人，為改善家計，從零開始學習縫紉，如今不僅考取證照、成為團隊量產主力，更擔任起課程助教。芥菜種會在服務社區中看見，許多婦女並非缺乏工作意願，而是受限於家庭與經濟的雙重壓力，難以投入全職工作；這也顯示以工「帶振」所強調的彈性培力與支持性就業模式，對穩定脆弱家庭的生活具有重要意義。

▲為協助更多參與者走向家庭自立，高林文創基金會攜手芥菜種會於2024年成立「習藝所重縫實驗室」。（圖／芥菜種會提供，下同）

面對嚴峻的生活挑戰，芥菜種會持續落實「看見需要、回應需要」的理念。 除了在花蓮習藝所有縫紉、烘焙、編織等培力團隊，也將以工「帶振」經驗擴展至台東關山、新北、高雄等地，並推出線上「以工帶振供需平台」拓展產品銷售管道，協助更多社區需要者逐步走向自立。

芥菜種會也呼籲更多企業以ESG採購，實際支持努力撐起家庭的照顧者，共同發揮社會影響力。https://msm3funet.mustard.org.tw/Shop.aspx?mid=247
 

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