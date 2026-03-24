foodpanda會員信揭5大權益QA　訂閱、優惠不受Grab併購影響

▲Grab宣布收購台灣foodpanda。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

東南亞叫車平台Grab將收購台灣foodpanda引發關注。foodpanda今（24）日發出會員信說明，強調在交易完成前所有服務及會員權益皆不受影響，同時以5大QA回應服務、訂閱方案、胖達幣與優惠券、帳號資料安全以及平台銜接等疑慮。

foodpanda於信件中指出，母公司Delivery Hero已與Grab達成協議，規劃將foodpanda在台灣的外送平台業務轉由Grab經營，不過此筆交易目前仍需經過主管機關審查核准，預計在2026年下半年完成。

業者表示在交易正式完成之前，台灣服務都維持正常運作，包括會員權益、使用體驗皆不會受到這項協議影響，而在審查期間將持續關注用戶體驗、商家合作店家的營運穩定及外送夥伴的權益保障，並以5點回應會員相關權益問題如下。

1. 服務會受到影響嗎？

不會。在交易完成前，foodpanda所提供的各項服務不受任何影響，您可以安心下單使用。

2. pandapro訂閱方案會受到影響嗎？

不會。pandapro的會員權益不會因這項交易協議而有改變，您可以持續享有原有會員福利與優惠折扣。

3. 我的胖達幣和優惠券會受到影響嗎？

不會。您既有的優惠與權益皆維持不變，您可以根據相關使用條款正常使用。

4. 帳號與資料是否安全？

是的。您的個人資料與帳號資訊將持續受到保護，並依相關法規及隱私政策妥善管理。

5. 未來會有什麼改變？

待交易完成後，foodpanda台灣的服務將逐步整合至Grab平台。在此過程中，服務將不會中斷，並確保您的權益和使用體驗順利銜接。