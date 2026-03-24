超劣報復！前女友私密照丟Threads　再上傳「五樓自拍網」慘了

▲北市1名林姓男子將女友裸照丟Threads還上成人網，被依散布性影像罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

1名林姓男子與前女友分手後，竟將對方私密照片及性愛影片先後上傳至社群平台Threads及成人網站「五樓自拍網」，供不特定人瀏覽，士林地檢署偵辦後，認定林男涉犯無故散布性影像、散布猥褻影像、加重誹謗及違反《個人資料保護法》等罪，將林提起公訴。

林男與艾蜜莉（化名）原為男女朋友，交往期間拍攝親密影像，未料分手後，林男於2024年3月7日某時，將艾蜜莉僅穿內褲的照片上傳至Threads，供不特定使用者觀看，導致艾蜜莉隱私曝光並影響名譽。

檢警進一步查出，林男另於2024年3月20日及21日，將與艾蜜莉發生性行為的兩段影片上傳至成人網站。號稱收錄上萬部素人自拍、成人影片的「5F自拍」網站，採匿名上傳機制，任何人皆可張貼影音內容供不特定網友瀏覽，過去即多次被視為私密影像外流平台之一。

檢警認為，影片中可辨識艾蜜莉容貌與身形，已構成無故散布性影像並非法利用個人資料。艾蜜莉發現影像遭外流後報警處理，警方持搜索票查扣林男持有的iPhone XR及iPhone 15手機，並在手機內發現與網站往來的電子郵件紀錄，內容顯示影片上傳成功，成為關鍵證據。

警詢、偵訊時，林男坦承曾將照片上傳Threads，也承認性影像為自己拍攝，但否認將影片上傳至「五樓自拍網」，僅對外流行為部分否認犯行。不過檢方比對扣案手機內電子郵件與網站影片編號後，認定上傳者為林男，依法起訴。

本案原先曾獲不起訴處分，後經高檢署檢察長命令發回續行偵查。檢方續查後，從扣案手機內查獲被告與「5F自拍」網站往來的電子郵件紀錄，並比對影片編號一致，認定上傳者為被告，證據補強後改為提起公訴。