LINE收回訊息「時效縮短剩1小時」！社群維持24小時

▲LINE。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

LINE 23日宣布，LINE Premium將正式登入台灣，會員將享用10項會員專屬福利，同時也調整部分免費用戶功能，官方最近宣布，「收回訊息」時限將從原本24小時，逐步縮短為1小時，不過社群內的收回機制則暫不受影響，一樣維持24小時。

訊息收回限制縮短至1小時

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LINE官方23日宣布，即日起逐步調整「收回訊息」的時間，原本可在傳送後24小時內收回，縮短為僅能在1小時內處理。這項限制適用範圍包含文字、照片、影片、貼圖以及檔案等內容，不論是一對一聊天室，還是一般群組對話，都將納入新制。不過，社群功能中的訊息收回規則維持不變，仍維持24小時內可收回。

官方進一步說明，「刪除訊息」功能則與「收回訊息」不同，僅能刪除自己的聊天室內的訊息，對方聊天室內的訊息並不會受到影響。

至於購買LINE Premium的會員，可享有延長至7天內收回訊息的彈性；若對方尚未讀取，會啟動「無痕收回」功能，讓收回後的聊天視窗不再留下「已收回訊息」的痕跡。

LINE Premium目前提供每月新台幣165元的訂閱方案。每位用戶首次訂閱皆可享有首月免費試用（註：若同一Google或Apple帳號曾訂閱過LINE Premium，則無法再次進行免費試用）。同時，也請在開始體驗前，將您的 LINE 應用程式更新至 iOS 或 Android 26.3（含）以上或最新版本，確保能完整享受各項精彩功能。