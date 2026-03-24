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東加強震「威力等同89顆原子彈」　郭鎧紋：全球進入地震活躍期

▲▼東加王國近海發生規模7.5強震，郭鎧紋提醒，台灣進入地震活躍期。（圖／郭鎧紋提供）

▲東加王國近海發生規模7.5強震（橘色圈圈），專家提醒，代表地球進入地震活躍期。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

太平洋島國東加今（24日）中午發生規模7.5強震。地震專家郭鎧紋表示，規模7.5相當釋放約89顆原子彈能量，也是今年規模最大地震，地震原因為太平洋板塊隱沒到東加板塊，該地區地震活動頻繁，從1900年到今天為止，規模7.5以上有26個，代表地球進入地震活躍期，後續要留意規模8以上強震。

距離台灣超過8000公里的太平洋島國東加近海，在台灣時間今天中午12時36分，發生規模7.5強震，地震深度超過200公里，所幸並未發布海嘯警報。

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地震專家郭鎧紋表示，東加近海這起規模7.5強震，相當釋放約89顆原子彈能量，不僅是今年以來規模最大地震，也是今年第二起規模7以上強震，上一起為今年2月發生在馬來西亞婆羅洲沙巴州外海規模7.1強震。

▲▼東加王國近海發生規模7.5強震，郭鎧紋提醒，台灣進入地震活躍期。（圖／郭鎧紋提供）

▲東加近海發生規模7.5強震，郭鎧紋表示，該地區地震活躍，板塊隱沒造成火山活動與岩漿噴發。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋分析，7.5強震地震原因為太平洋板塊隱沒到東加板塊，通常地震深度在地下10公里以內比較容易有海嘯發生，這次地震深度超過200公里，所以沒有引發海嘯，但該地區的板塊隱沒後，會帶動岩漿噴上來，也因此當地經常有火山活動。

郭鎧紋進一步指出，東加地區的地震活動相當頻繁，從1900至今今天為止，規模7.5以上共有26個，規模8以上強震則有6個，近期最強一起是2018年8月19日規模8.2地震，釋放約1000顆原子彈能量，而今天發生規模7.5強震，也代表地球進入地震活躍期。

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