美國主動關切台灣電力不足　盧秀燕：會引起國安問題

▲台中市長盧秀燕透露，在與美方交流過程中，美方主動提及其對台灣能源電力問題的關切。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕日前結束訪美行程返台，今日受訪時分享此次出訪心得。她透露，在與美方交流過程中，美方主動提及其對台灣能源電力問題的關切，並直言台灣電力不足的問題，恐將從民生、演變成國安問題。

盧秀燕表示，這次訪美與美方討論的議題非常廣泛且深入，其中能源電力是美方主動關心的焦點。她指出，根據美方長期的瞭解，台灣確實存在電力不足的問題，這不僅會影響民生用電與產業發展，更會進一步引發國安危機，美方對此表示高度關切。

盧秀燕提到，在出訪之前，平時與美國友人往來時，對方就曾多次表達對台灣電力現況的擔憂。針對媒體詢問，美方是否在對談中具體點名希望台灣發展「核能」？盧秀燕澄清，美方並未具體指名特定能源，而是針對「電力不足」的現象表達憂慮，認為這將全面性地衝擊台灣的社會運作與國家安全。

此外，外界傳聞總統賴清德近期對核能政策的態度似乎有所轉變，是否與美方施壓有關？盧秀燕則回應，她並不清楚背後的具體細節，但她認為，如果連她作為地方首長，或是其他政治圈友人，都能接獲美方近年對台灣電力的憂慮，賴總統身為國家領導人，所掌握的資料與美方的接觸程度，理應會比其他人更多。