竹市役政勇奪EMT演訓全國第一　高虹安肯定團隊努力

▲市務會議中辦理獻獎儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市民政處役政業務績效再傳捷報！市府日前榮獲內政部役政署頒發「114年度績優役政單位」，並於「114年替代役備役演訓召集督導評核」中表現亮眼，勇奪初級救護員(EMT-1)演訓召集全國乙組第一名、備役實彈射擊訓練乙組第二名及績優役政單位佳績，成果斐然。今(24)日特別於市務會議中辦理獻獎儀式，市長高虹安特別表達肯定，讚揚團隊長期投入與專業表現，展現新竹市在役政業務推動上的卓越成果。

高虹安表示，役政業務肩負國家兵役制度運作的重要使命，從徵兵處理、替代役管理到備役服務，各項工作皆攸關國家安全與社會穩定。近年市府積極推動役政業務數位化，持續簡化役男申辦流程，並強化役政服務窗口的專業訓練，讓役男在服役前、中、後各階段都能獲得即時且貼心的協助。此外，市府亦持續推動多元役男關懷措施，透過心理輔導、就業諮詢及家庭支持等服務，協助役男安心服役、順利銜接未來職涯發展，全面提升役政服務品質與照顧能量。

高虹安指出，在軍人公墓設施方面，今年也將推動忠靈祠自來水設備及電力設備改善工程，持續提升整體服務品質，提供民眾更優質的環境。同時，民政處在國家動員與後備能量整備上亦扮演關鍵角色，期許未來持續精進相關業務，強化城市面對各項挑戰的韌性，守護市民的安全與福祉。最後，再次恭喜民政處的優異表現，並感謝全體同仁的辛勞與付出。

民政處表示，為強化國家整體救護量能，替代役備役制度以「平時儲備人力、戰時或重大事件投入支援」為核心宗旨，在國家或社會有需要時，協助防災、救災並維持社會正常運作。新竹市政府積極推動替代役備役相關訓練與演訓，在去(114)年多項役政評核與演訓中表現亮眼，榮獲替代役備役役男初級救護員演訓召集全國乙組第一名，以及備役實彈射擊訓練第二名等佳績，整體成果深獲中央肯定。

民政處強調，市府未來將持續精進替代役備役訓練制度與動員量能，結合防災救護與國防意識培養，強化備役人力專業素養，使其在平時即具備即戰力，於關鍵時刻能迅速投入支援，共同守護社會安全，提升城市整體韌性。

民政處長施淑婷表示，未來將以此榮譽為激勵，持續推動役政業務創新，提供役男更優質的服務，展現「以人為本、服務至上」的施政理念。