身心靈斜槓潮！「算得準卻不敢收錢？」 專家分析自媒體變現三大困境

▲專家透過系統化的方式，將玄學工具轉化為低風險、高產出的數位斜槓事業。（圖／「從零開始－塔羅X自媒體即戰力」工作坊，下同）

記者廖明慧／綜合報導

韓國命理實境秀引爆話題，加上時值「九紫離火」大運趨勢，身心靈產業結合數位自媒體行銷，已成為斜槓事業的新顯學。然而，觀察市場發現，多數投入身心靈學習的人常陷入「空有技術、不懂行銷、不敢收費」的瓶頸。即使擁有服務熱忱，若缺乏商業變現邏輯，最終往往只能將占卜停留在興趣階段。

為協助學員突破困境，前科技業工程師「王子」與資深媒體人「阿嬌哥」近期聯手提出「塔羅 X 自媒體即戰力」觀察報告，強調「左腦邏輯、右腦感性」的雙向學習模式。透過系統化的方式，將玄學工具轉化為低風險、高產出的數位斜槓事業。

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證照拿一堆卻難開價？資深媒體人破解「流量與人設」迷思

近年「身心靈產業」需求大增，塔羅、紫微斗數、靈氣療癒等技術，已從個人愛好躍升為熱門斜槓選擇。資深媒體人阿嬌哥觀察，許多人初衷是為了自我療癒而學習，當有機會服務他人時，常因「談錢尷尬」而不敢合理開價，導致難以支撐長期經營。

「你的生命經驗與觀察力，就是最珍貴的療癒能量。」擁有 15 年媒體經驗的阿嬌哥指出，許多人空有一身本領卻不知道如何精準定位。她強調，打造個人品牌並非追求成為萬人追蹤的網紅，而是找到「真實的自己」去吸引頻率相近的受眾。在現今社群環境中，粉絲數重精不重多，建立信任感才是穩定營運的關鍵。

不必靠通靈！理科思維 3 步驟解析關鍵訊息

對於大眾好奇「非專業人士是否能快速掌握工具？」資訊工程背景出身的王子，將傳統較模糊的玄學邏輯重新梳理。他主張「免死背、免通靈」的系統化學習，透過 3 步驟拆解訊息，建立解牌直覺。他認為，在 AI 普及的年代，真人能提供的情緒價值與對焦需求的說服力，遠比單純的解牌能力更重要。

王子表示，這類工具不僅能為他人解惑，更能應用於日常職場難題的決策。為了協助更多人評估自己是否具備經營天賦，團隊也結合「8靈3研究所」設計了相關心理趨勢探索，讓感興趣的民眾能在投入斜槓事業前，先了解自身的變現優勢。>> 立刻探索你的自媒體天賦

專家總結，針對職場卡關或具備技術卻不懂經營的人，唯有透過專業引導與後續「陪跑機制」，才能在身心靈自媒體的路上穩健發揮影響力，將熱情轉化為永續的斜槓事業。

變現自媒體，定義你的自主人生

事實上，這類「知識變現」的轉型需求在線上學習市場也相當熱門。知名學習平台ETtoday學習雲也有相關課程，例如「從零打造個人品牌」，教導如何從一次次的經驗的分享，經營成為邀約不斷的自媒體達人；學習平台Hahow 好學校過去便曾推出多堂關於「占卜、塔羅、占星」等軟性技以及「個人品牌經營」的系列課程，顯示大眾不再只滿足於學技術，更渴望掌握市場化的變現能力。

【產業動態與相關資訊】

實體課程：

台北 4/11(六) - 4/12(日) 「從零開始－塔羅X自媒體即戰力」工作坊

詳細資訊： https://reurl.cc/qpzNxy



線上非同步課程：

ETtoday學習雲：從零打造個人品牌

Hahow好學校：個人品牌經營