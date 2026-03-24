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全球AI發展重心轉向亞洲　2026博鰲報告：中國已形成規模化落地能力

▲博鰲論壇會場。（圖／CFP）

▲海南博鰲論壇。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

博鰲亞洲論壇2026年年會今（24）日將揭開序幕，開幕式前，主辦方依慣例公佈《亞洲經濟前景及一體化進程年度報告》。在新科技發展方面，報告指出，全球人工智慧（AI）發展重心正由歐美轉向亞洲，其中，中國已具備完整產業鏈與規模化落地能力，成為區域發展的重要代表經濟體。

▲大陸社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕。（圖／CFP）

▲大陸社科院世界經濟與政治研究所所長張宇燕。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，3月24日，博鰲亞洲論壇2026年年會舉行新聞發佈會暨旗艦報告發佈會，會上發佈了《亞洲經濟前景及一體化進程2026年度報告》。

報告指出，亞洲經濟體憑藉龐大的數位人口、豐富應用場景及政策支持，正由AI追隨者轉為引領者，並呈現「梯隊並存、差異化發展、合作潛力大」的結構特徵。

在不同發展類型中，中國被列為領先型代表，已形成從技術到應用的完整鏈條與規模化能力；日本與韓國則聚焦高端製造與工業自動化；新加坡屬於應用示範型，強調治理與平台功能；印度與印尼等新興經濟體則以市場規模與應用場景作為發展突破口。

▲AI,人工智慧,示意,科技。（圖／CFP）

▲博鰲論壇報告提到AI發展。（示意圖／CFP）

報告提到，未來可透過建構「亞洲智能一體化」發展路徑，整合區域內技術、市場與治理優勢，核心在於建立具彈性與前瞻性的合作機制，包括規則互認、政策互信及優勢互補，以提升整體競爭力。

在具體合作領域方面，報告建議推動智能製造與工業AI、智慧城市與公共服務AI、金融科技與數位經濟，以及醫療健康與生命科學等方向的協同發展。

報告強調，區域長期發展仍需建立人才培育與流動機制，完善知識累積與循環體系，並加強技術研發與應用平台建設，同時在資料安全、標準互認、供應鏈保障與治理倫理等方面推動跨國合作。

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