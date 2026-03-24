辦台版柬埔寨案！倒掛人犯逼唱攬牢牢、芭比Q　4惡警凌虐罪起訴

▲新北市刑大偵一隊副隊長鄭奕賢（左）日前涉洩密至新北地檢署 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警局刑事警察大隊偵一隊4名刑警在偵辦震驚全國的「台版柬埔寨」棄屍案期間，涉嫌在備勤室內凌虐2名人犯，不僅將人倒掛、矇頭痛毆，還強逼人犯唱歌並錄影取樂。新北地檢署痛批被告行徑與法治國家警察形象背道而馳，依公務員對人犯施以凌虐罪起訴，並建請法院從重量刑。

檢方調查發現，2022年11月間，新北刑大偵一隊負責偵辦詐騙首腦「藍道」杜承哲引發的「台版柬埔寨」虐死案，時任偵查佐的鄭奕賢（現為副隊長）、王順賢、張君毅3人，在偵訊涉嫌棄屍的張姓被告時，因對方不願交代棄屍細節，竟11月4日下午將他帶往備勤室。

涉案員警不僅用鋁箔紙包住張男頭部，更將他「倒立」以腳鐐掛在床邊樓梯，如同吊掛肉品般對張男頭、腳部猛力擊打。令人髮指的是，鄭男等人還帶頭戲謔，強逼倒掛中的張男演唱台語名曲《我甲你攬牢牢》，並持手機錄影觀賞。

▼新北市刑大偵一隊偵查佐王順賢日前涉洩密至新北地檢署 。（圖／記者陳以昇攝）

凌虐行徑不僅如此，11月9日另一名吳姓被告遭拘提到案，鄭男等4人（含刑警吳朋諺）再度將人帶往備勤室，改以黑色頭套套頭，強逼吳男下跪，並羞辱性地要求演唱網路洗腦歌《完了完了 芭比Ｑ了》。過程中，鄭男甚至揮拳毆打、張男則狠踹吳男頭部致他倒地，全程皆有錄影存證。

新北檢方指出，鄭男等人身為刑警，本應深知「程序正義」是法治國家的靈魂，卻將國家授予的公權力轉化為私慾洩憤與威嚇人犯的暴力工具。在代表國家權威的機關內，對毫無反抗能力的人犯施以倒掛、矇面、毆擊等戲謔手段，此舉嚴重撕裂社會對警察的信任，使公眾對司法制度產生懷疑。

檢方建請法院對鄭、張2名主事者依公務員對人犯施以凌虐罪，處以2年以上徒刑；王男處以1年6月以上徒刑。至於另一名涉案員警吳朋諺，檢方考量其可能因警界「學長學弟制」沾染不良習氣，若日後在審理期間坦承犯行，可建請量處適當之刑。