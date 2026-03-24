長輩也能畫AI　台東社區掀起數位學習熱潮

▲台東社區掀起數位學潮。（圖／記者楊晨東翻攝）

楊晨東／台東報導

為縮短城鄉數位落差並推動高齡友善學習環境，中華電信持續推動「馨心學堂」計畫，今年進一步將課程導入台東地區，選定達仁鄉土坂社區、鹿野鄉永安社區及關山鎮電光社區開課，帶領在地長輩體驗數位科技與AI創作，打造跨世代共學的新型態學習場域。

中華電信表示，「馨心學堂」自113年7月啟動，為企業首創結合身心障礙者與偏鄉長者的數位學習平台，已陸續於全台多個縣市推動。課程設計多元，從基礎手機操作到數位應用，進一步延伸至AI繪圖創作，讓長者在生活娛樂之外，也能接觸新興科技，提升數位素養。

此次在鹿野鄉永安社區舉辦成果體驗與AI創作頒獎活動，邀集地方代表與社區民眾參與，展現長輩學習成果。主辦單位指出，透過三週課程安排，長輩不僅學會使用手機進行多元應用，也完成以家鄉記憶與人生故事為主題的AI藝術創作，過程中展現高度學習熱忱與參與感。

中華電信進一步說明，本計畫特別培育身心障礙者擔任「星星講師」，由原本的受助角色轉變為教學者，與企業志工共同投入教學服務。本次課程由15位身障講師及20位企業志工參與，服務32位平均年齡67歲的長者，透過陪伴式教學與懷舊療法結合AI創作，引導長輩表達內在情感與生命經驗。

計畫亦結合學界團隊資源，發展具特色的「身障培力」與「長者陪力」模式，促進不同族群間的交流與支持。透過共學過程，不僅提升長者數位能力，也讓參與者在互動中建立情感連結，營造友善且具包容性的學習環境。

中華電信表示，未來將持續擴展「馨心學堂」服務範圍，透過數位賦能與跨域合作，推動數位平權與社會創新，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs），在高齡化社會中打造更具品質的樂齡生活，讓科技成為連結世代與促進社會共融的重要橋梁。