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雙手雙腳截肢！美運動員「車內槍殺友人」棄屍被捕

▲▼美國四肢截肢的27歲職業布袋球選手韋伯（Dayton James Webber）涉嫌謀殺。（圖／翻攝YouTube@American Cornhole League）

▲韋伯（左）參加布袋球比賽的影片。（圖／翻攝YouTube@American Cornhole League）

記者吳美依／綜合報導

美國馬里蘭州發生不尋常案件，四肢截肢的27歲職業布袋球（cornhole）選手韋伯（Dayton James Webber）駕車載著友人外出兜風時，與其中一人發生激烈爭執，隨後竟開槍擊斃對方並棄屍，最終在維吉尼亞州落網。目前他已經被捕，將面臨第一級謀殺罪指控。

兜風之旅變調　他殺人棄屍

初步調查顯示，韋伯22日深夜駕駛特斯拉載3名友人兜風，途中卻與坐在前座的死者威爾斯（Bradrick Michael Wells）爆發口角，隨後掏槍射殺對方。

後座2名友人驚恐萬分，在韋伯將汽車停靠路邊時，拒絕協助把遺體拖出車外，趁機逃離現場並且報警。接下來，韋伯獨自駕車逃逸，最終將遺體丟棄在某間民宅的院子裡。大約2小時後，屋主發現並報警。

▼韋伯在維吉尼亞州落網。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國四肢截肢的27歲職業布袋球選手韋伯（Dayton James Webber）涉嫌謀殺。（圖／達志影像／美聯社）

警方循線追蹤韋伯的特斯拉，最終在距離案發地點160多公里的維吉尼亞州夏洛茨維爾市（Charlottesville）找到人。他當時正因「醫療問題」在當地醫院接受治療，23日出院後立即被捕，等候引渡回馬里蘭州。

查爾斯郡（Charles County）警方表示，韋伯涉嫌射殺27歲的威爾斯，將面臨第一級謀殺罪指控。被《獨立報》問及，嫌犯犯案時是否使用義肢時，警方拒絕評論，但發言人回應，「如果你對他的能力有任何疑問，只需要在Google上搜尋他，就會看到許多他展現自己能力的影片。」

童年感染四肢截肢　勵志運動員變調

韋伯出生10個月大時發生嚴重的肺炎鏈球菌感染，醫師為了阻止感染擴散，只好截除他的雙手前臂及雙腿大部分肢體，當時推估的存活率僅有3%。

▼韋伯在頻道分享他能夠靈活操作槍械的影片。（圖／翻攝YouTube@daytonjwebber）

▲▼美國四肢截肢的27歲職業布袋球選手韋伯（Dayton James Webber）涉嫌謀殺。（圖／翻攝YouTube@daytonjwebber）

然而，韋伯不僅活下來，還成為一名優秀運動員，對於自己能夠「不靠手腳」完成日常事務感到自豪。他2021年榮登美國布袋球聯盟（ACL）首位四肢截肢的職業選手，比賽堅持不使用義肢，靠著手臂殘肢投擲，與健全選手一較高下。

此外，韋伯也是知名的身心障礙權利倡議者，曾經透過寫作或公開受訪，闡述戰勝逆境的心路歷程。他的YouTube頻道影片也展示自己如何用手臂殘肢扣動扳機，發射9毫米半自動手槍。

美國布袋球聯盟發言人證實，韋伯自2024年底起便不再積極參與聯盟賽事。該聯盟對案件表達關切，但拒絕發表其他評論。
 

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