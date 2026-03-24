【廣編】麗寶樂園兒童節12歲以下免費！連假住房玩樂園搭摩天輪每人2,500元有找

▲麗寶樂園兒童節12歲以下免費。

圖、文／麗寶樂園

兒童節最殺優惠，麗寶樂園12歲以下免費入園。麗寶樂園4月3日至4月6日推出超佛優惠，12歲以下兒童免費入園，每名需搭配一位購買全票899元，就能暢玩探索世界，讓小朋友玩到不想回家。

園方表示，12歲以下兒童免費入園優惠適用民國103年4月6日（含）後出生兒童，入園時需出示健保卡正本驗證。不只門票有感優惠，園區活動也全面升級！同步登場的《LINE FRIENDS歡樂鎮民日》，把整個樂園變成最萌派對現場。小朋友只要Cosplay換上喜歡的角色服裝，就能報名參加糖果嘉年華－兒童變裝遊行。

另外，今年適逢熊大的麗寶小鎮最後一年，連假期間特別邀請人氣角色熊大、兔兔現身見面會，小朋友能近距離拍照，領取免費的刮刮卡小禮物、體驗有獎問答等互動活動，有機會把價值近2萬元的住宿券帶回家。

除了樂園活動，麗寶福容大飯店同步推出連假住房專案，麗寶福容大飯店推出連假住房優惠，一泊一食雙人10,888元起、四人13,888元起，內容包含樂園雙日券及天空之夢摩天輪搭乘券，整體CP值大幅提升。另外，麗寶T11T12 Hotel也推出更親民方案，一泊一食雙人6,888元起、四人9,888元起，同樣享有樂園雙日暢遊及天空之夢摩天輪體驗。