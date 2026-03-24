台東馬偕舉辦乳房健康宣導　強化女性防癌意識

▲台東推乳房篩檢行動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升女性健康意識並強化乳癌早期篩檢觀念，台東馬偕紀念醫院於3月推出「女力守護 篩檢行動LADY GO」專案，並於24日上午舉辦乳房保健暨篩檢宣導活動，透過專題講座與病友分享，提升民眾對乳癌防治的重視。台東縣議會議長吳秀華也到場支持並向民眾宣導。

本次活動由乳房外科醫師江孟軒主講「乳房檢查及自我照顧」，說明乳癌風險與篩檢重要性，並邀請乳癌病友以藝術創作分享抗癌歷程，呈現面對疾病的正向態度。現場亦邀集醫療與公共衛生單位代表出席，共同關注女性健康議題。

院方表示，江孟軒醫師具備乳房外科及腫瘤外科專科資格，為台東地區少數具備完整乳癌診療能力的專業醫師，目前帶領團隊提供從篩檢、診斷到治療的一體化醫療服務，成為在地乳癌防治的重要支柱。

江孟軒指出，乳癌為台灣女性發生率最高、死亡率第二高的癌症之一，且近年有年輕化趨勢。依據相關統計資料，乳癌死亡人數持續攀升，顯示早期篩檢與即時治療的重要性。然而在台東地區，部分女性因觀念較為保守，未能落實定期檢查，導致確診時多已進入中晚期，增加治療難度與風險。

醫師建議，30歲以上女性每年進行一次乳房超音波檢查，45歲以上女性則應每兩年接受一次乳房攝影檢查，並養成日常自我檢查習慣，包括觀察乳房外觀變化及定期觸摸檢查是否有異常硬塊或分泌物。一旦發現異狀，應儘早就醫，以利早期診斷與治療。

吳秀華也表示，台東馬偕有了女性的乳房外科守護女性的健康，又有多專科團隊的支持，是女性同胞的福氣。台東縣政府周良珍秘書則以自身在台東馬偕治療的經驗，鼓勵大家勇敢抗癌。

活動現場亦設置多項健康宣導攤位，涵蓋國健署推動的四大癌症篩檢、安寧緩和醫療、器官捐贈及兒少保護等議題，讓民眾在參與活動的同時，獲得多元健康與公共議題資訊。

台東馬偕表示，未來將持續推動乳癌防治與健康教育，強化在地醫療服務能量，並鼓勵女性善用篩檢資源，透過早期發現與及時治療，共同守護自身健康。