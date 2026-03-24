高雄富邦BOT工地狂出包！1月天降鐵板才停工　2年1死2傷超恐怖

▲高雄富邦BOT工地，重約1.5噸的框型鋼架突倒塌，1名移工遭重壓送醫不治。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鼓山富邦BOT工地今（24）日發生重大工安事故，當時工地48樓正在進行鋼構組配作業，但過程中重約1.5噸的框型鋼架突然倒塌，導致1名移工遭重壓送醫不治。該工地2年3事故，造成1死2傷，其中今年1月才剛發生「天降鐵板」恐怖意外，遭罰9萬並勒令停工，沒想到復工才2個多月竟又發生意外憾事，嚇得市民直呼「上班要改路線走」。

富邦BOT工地上午進行鋼構吊掛作業時，疑因49樓鋼構件鎖固螺栓發生斷裂，導致1.5噸重的框型鋼架傾倒，壓住當時正在施工的泰籍移工，部分構件更從天而降，掉落1樓地面造成2汽車受損，該移工經送醫仍宣告不治。

▲高雄富邦漢神工地噴鋼筋，2車受損、1人遭砸亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對此案，高雄市工務局表示，該建築工地已違反《建築法》第63條有關施工場所應具備安全維護及防範危險措施之規定，依同法第89條規定，對承造人處以新台幣9萬元罰鍰，並勒令全面停工，要求就施工安全管理及防護設施進行全面檢討與改善，經複查確認合格後，始得申請復工。

高雄市勞工局勞檢處則同樣勒令現場停工，針對雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將處以最高30萬元罰鍰，並移送地檢署追究雇主刑事責任。

不過，該處工地事故頻傳，2024年3月17日，就曾發生進行模板組立作業時，模板倒崩塌，2名工人隨著模板墜落至地面，所幸經送醫治療後均返家休息，工務局建管處當時勘查後，處以9萬元罰鍰並勒令停工。

▲高雄工地「天降鐵板」砸爛3機車，女騎士差幾秒險沒命。（圖／記者賴文萱翻攝）

但就在今年1月11日，該工地又發生「天降鐵板」，壓倒停在路邊機車，差點波及民眾；工務局建管處勘查後，處以9萬元罰鍰並勒令停工。

沒想到事隔2個多月，今日又發生49樓鋼構件鎖固螺栓斷裂，導致鋼梁及鋼筋掉落至地面，造成1移工遭重壓身亡，另有2台車受損。