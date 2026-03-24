周休3日！油價飆漲衝擊亞洲　各國因應「石油危機」出奇招

▲斯里蘭卡因應石油危機，宣布啟動周休三日制。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗戰事進入第三周，德黑蘭當局實質上封鎖荷莫茲海峽，導致全球油價飆漲，亞洲各國正面臨嚴峻的能源危機，多國政府紛紛祭出應急措施，試圖在油價飆漲的壓力下穩住民生經濟。

根據《路透社》報導，南韓總統李在明24日緊急呼籲，要求全國響應節能運動。目前政府機關已開始減少公務車輛的使用頻率，同時李在明也督促國會儘速通過補充預算案，協助受物價上漲衝擊的民眾度過難關。

根據CNN報導，日本首相高市早苗同樣在24日宣布，將於3月26日起動用國家石油儲備，並在3月底以前釋出與產油國共同持有的聯合石油儲備。她在社群平台X上透露，日本其實早在3月16日就已開始釋出民間企業持有的石油庫存。

紐西蘭同樣在24日公布一項現金補助計畫，預計自4月7日開始，每周發放50紐幣（約新台幣933元）給約14萬3000個中低收入勞工家庭。當局坦言，伊朗戰事導致油價攀升，「對家庭預算造成沉重壓力」。這項補助預計持續1年，或直到91汽油價格連續四周低於每公升3紐幣（約新台幣56元）為止。

斯里蘭卡目前已經公布周休三日計畫。當局宣布，每周三為所有政府機關的公共假期，涵蓋範圍包括學校、大學及司法機構，僅醫院和海關等基本服務仍然開門。這項「周休三日」政策旨在「積極管理能源資源並維持國家服務運作」。