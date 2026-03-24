演唱會不想尿急離場網友大推吃麻糬　中西醫解析：真的有機會減少尿意

▲網友大推演唱會吃麻糬降低頻尿！（圖／取自pexels）

記者楊智雯／台北報導

「演唱會吃麻糬真的不會想尿尿！」最近這個話題在社群平台上瘋傳，不少網友分享為了避免中途離席上廁所，竟然靠「吃麻糬」撐完整場演出，甚至有人實測直呼「真的差很多」，貼文引發熱議，留言區更釣出家醫科、中醫師現身解釋原理，對此，具有中西醫雙執照的泰昌堂安和院院長顏見明，從專業角度一次解開這個「鄉野傳說」！

回顧這波討論是有網友分享自己過去看演唱會常常「憋尿憋到不行」，影響觀賞體驗，後來嘗試大家推薦的麻糬，結果意外發現膀胱壓力明顯減輕，甚至能舒服看完整場，貼文迅速累積高互動，不少人跟著分享經驗，「真的不太會想上廁所」、「肚子有飽足感也比較穩」，甚至有人直接列為「演唱會必備清單」。

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而從醫學角度來看，顏見明醫師也給出更完整的解析，他表示，麻糬的主要原料糯米，在《本草綱目》中就被記載具有「暖脾胃、止虛寒泄痢、縮小便等功效，換句話說，糯米本身就有「收斂」與「固攝」的特性，對於容易頻尿或脾胃虛寒的人來說，確實可能產生一定幫助。

顏醫師進一步解釋，在中醫理論中，「脾」除了負責消化吸收，也與體內水分代謝密切相關，當脾的功能穩定時，身體對水分的調節能力也會更好，因此像糯米這類有助於強化脾胃的食材，在特定情況下，可能間接影響排尿頻率，這也是為什麼中醫在面對某些頻尿族群時，會使用具有類似調節身體水分代謝效果的山藥等藥材。

▲泰昌堂安和院顏見明醫師親自解謎鄉野傳奇。（圖／泰昌堂安和院提供）

不過，若從食品與現代醫學角度來看，機制其實更偏向物理與代謝層面。顏見明醫師指出，糯米在製成麻糬的過程中，會經歷加熱糊化與冷卻回凝，使其結構更具吸水性，進入消化道後就像「海綿」一樣，會暫時吸附水分、延緩吸收速度，讓尿液生成相對變慢。

此外，糯米屬於高升糖食物，會刺激胰島素分泌，而胰島素會影響腎臟對鈉離子的再吸收，進一步減少尿液排出量，這些機制綜合起來，確實可能讓人在短時間內降低尿意，可能讓排尿時間延後，也難怪會在演唱會族群間被視為「實用小技巧」。

不過顏醫師也提醒，這個方法並非人人適用，像是血糖控制不佳的族群，攝取高升糖食物反而可能造成負擔，甚至影響排尿情況；而消化功能較弱的人，吃太多糯米製品也可能出現脹氣、不適等問題，因此建議適量攝取，將麻糬當作「輔助」，而非過度依賴。

